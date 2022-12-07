遭爆因人事布局與高虹安口角 柯文哲喊告卓冠廷

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（中央社記者高華謙新北7日電）台北市長柯文哲今天談及新北市議員當選人卓冠廷爆料他與新竹市長當選人高虹安因新竹市府人事布局發生激烈口角時說，要告卓冠廷，「拿他祭旗」；卓冠廷說柯文哲是在掩飾心虛。

卓冠廷昨天在電視節目爆料指高虹安拒絕柯文哲安排台北市府內民眾黨人士進入新竹市政府，柯文哲與高虹安因人事布局產生激烈口角，不歡而散。

柯文哲今天上午出席三重二號配水池暨加壓站工程動土典禮後接受媒體聯訪時被問及此議題時先說，「我們今天會開會」，後來話鋒一轉表示，他覺得應該告卓冠廷，「直接告他」，不能在網路每天造謠、說謊，「我跟高虹安哪個地方吵架，我插什麼人給她」。

媒體追問是否有要安插人給高虹安，柯文哲說，一定會介紹人給高虹安，沒有吵架這回事，選舉選完又有網軍、名嘴與側翼造謠，「我這次真的下定決心要告他，拿他祭旗」。

卓冠廷發布聲明回應表示，柯文哲揚言提告，但也承認「有介紹人」，於是只能在「起口角」這件事糾結，但卻不面對大家質疑民眾黨恐「寄生」新竹市的狀況，柯文哲的提告只是轉移焦點、掩飾心虛。

卓冠廷說，高虹安濫用助理費等案正由檢調追查當中，大家最關注的是如果新竹市政府又被塞了大量黨務人員進去，公帑又會被怎麼使用？民眾黨早已有寄生國會的往例，高虹安更因為濫用公家資源收到調查，更該接受全民檢驗。

另外，針對檢調對高虹安事件展開約談，會不會擔心怕影響自己2024總統之路，柯文哲說，新竹市花12億元蓋的新竹棒球場打兩場球就不能用，檢察官有沒有去查？這種12億的不查，每天查60萬的助理費，司法應該獨立，不是國家政治工具。

此外，根據壹蘋新聞網報導，台北市長當選人蔣萬安想對北市做組織改造，包括民政局併兵役局、公訓處併研考會，都更處升格為都更局，並成立青年事務局等，柯文哲說，兵役局併民政局、公訓處併研考會可以，其他要再考慮一下。

至於青年事務局功用大嗎，柯文哲說，用一個委員會解決掉就可以，單獨成立一個局反而麻煩。

對於外傳李四川可能接任台北市副市長，蔣萬安小內閣研擬留任部分局長，柯文哲說，李四川本來是工務老手，工程資歷沒問題，相當優秀；至於局長留任本來就有可能，畢竟這些人大部分都是事務官，不是政務官。（編輯：李錫璋）1111207