爆人頭黨員連署 民眾黨撤銷12名黨代表候選人資格

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北8日電）台灣民眾黨今天指出，接獲檢舉有新北市、高雄市黨代表候選人以人頭黨員方式參加選舉，民眾黨選舉委員會查證後發現，有12人名候選人為人頭黨員連署，因此依選舉辦法撤銷黨代表候選人資格。

民眾黨將於10日舉行第二屆黨主席及黨代表選舉，日前發布選舉公報共有145名黨代表候選人。不過民眾黨今天發布新聞稿表示，近日接獲檢舉，有黨代表候選人以人頭黨員方式參加選舉，涉及新北市及高雄市選舉區。

民眾黨指出，選舉委員會查證後發現，新北市選舉區候選人張承堃、林育輝、錢祺圍、郭家希、呂翎蜜等5人，及高雄市選舉區鍾惠美、李振豪、吳暖琴、劉峻泰、翁志傑、莎娣妮、陳彥儒等7人，共計12人，其登記費繳納金流方式、線上連署執行情形有重大異常樣態，足以認定為透過人頭黨員連署。

民眾黨表示，全體選舉委員開會一致決議，撤銷12名黨代表候選人資格，不得參選台灣民眾黨第二屆黨員代表選舉。

民眾黨表示，由於5日已完成黨員代表號次抽籤，考量選舉日將至，為使選務持續推進，中央黨部不再重新辦理號次抽籤，僅於選舉公報與投票網頁中撤銷12人相關資料。（編輯：郭無患）1111208