總統接見生命獎章得主 盼鼓勵人心正能量傳遞世界

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總統蔡英文（前右）8日在總統府接見周大觀文教基金會全球熱愛生命獎章得主及家屬，恭喜他們獲獎並拱手歡迎他們來到總統府。中央社記者張皓安攝 111年12月8日

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（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文今天接見全球熱愛生命獎章得主致詞表示，全球熱愛生命獎章今年已經邁入第25屆，所表揚的416位得主，橫跨全球71個國家，在鼓勵每一位得主的同時，也促進台灣與世界各國的交流，一起為共享的價值努力。期盼繼續將鼓舞人心的正面能量傳遞到世界的每個地方。

總統蔡英文上午在總統府接見全球熱愛生命獎章得主及家屬表示，首先恭喜所有熱愛生命獎章得主，而她能夠在總統府接待來自世界各地的得主，今天看到海內外的得主到台灣、到總統府，真的很高興，非常歡迎。

總統說，全球熱愛生命獎章今年已經邁入第25屆，所表揚的416位得主，橫跨全球71個國家，謝謝周大觀文教基金會的付出，在鼓勵每一位得主的同時，也促進台灣與世界各國的交流，一起為共享的價值努力。

她表示，從上任總統以來，反毒就是政府的第一要務，看到格羅莉雅˙帕瓊（Gloria Pachón），在哥倫比亞致力於反毒、反貪，推動全球反毒教育，有著「反毒國母」的稱號。

總統說，土耳其的藝術家法提．庫屈克（Fatih Kucuk），曾經在台灣的偏鄉學校做過彩繪志工，這次來到台灣，也在屏東林邊的崎峰國小留下了彩繪，並且提供畫作用來義賣、捐款給台灣的偏鄉學校，讓人非常感動和感謝。

她提到，來自日本的鋼琴家岩崎花奈繪（Kanae Iwasaki）常說一句話「我還有一手指，永奏生命樂章」。台灣的音樂小太陽周軒瑋也說，不要只看見眼睛看不見的，要用心看見人世間的真善美。

總統說，這就是周大觀小朋友抗癌的精神，當年周大觀也說自己還有一隻腳，要站在地球上，要走遍美麗的世界。周大觀熱愛生命的精神，從現場每一位得主的身上都看得到，對於每一位得主用生命來照亮世界，做出非凡的貢獻，總統感到非常佩服。

有台灣首席3D導演之稱的曲全立，創辦美力台灣3D行動電影院，以鏡頭閱讀台灣的微觀與宏觀，為土地作傳，紀錄生命的感動。總統說，曲全立為台灣紀錄美景以及上百位職人的貢獻，曲全立的美力台灣3D行動電影車更是走遍台灣，讓孩子們透過觀賞影片一起來學習守護環境。

被稱為救電畫家的李升茂，總統說，李升茂過去是台電的員工，在第一線搶救斷電災情，更用水墨畫作記錄台電員工搶修的艱辛，讓大家了解許多人對台灣的辛苦付出。

總統表示，所有得主的事蹟都是非常動人的故事，感謝所有得主分享對生命的熱忱，也感謝大家為台灣、為世界所做的一切。祝福周大觀文教基金會和所有得主未來有更豐碩的成果，繼續將鼓舞人心的正面能量傳遞到世界的每個地方。（編輯：翟思嘉）1111208

總統蔡英文（前右）8日在總統府接見周大觀文教基金會全球熱愛生命獎章得主及家屬，歡迎來自世界各地的獲獎者來到總統府。中央社記者張皓安攝 111年12月8日