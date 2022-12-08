全教總盼國教法審慎研修 齊一高國中小學教育法制

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（中央社記者王揚宇台北8日電）全國教師工會總聯合會今天表示，針對國民教育法的修法，呼籲朝野立委應齊一高國中小學教育法制、確保優質國教等，審慎研修，維護國教品質。

全教總理事長侯俊良今天與民進黨立委范雲、林宜瑾、張廖萬堅在立法院召開「確保優質國教，國教法應審慎研修」記者會，提出相關說明。

侯俊良說，長期以來，中小學相關法規制度頗為紊亂，無論是校長遴選或主任的任用，皆有不同規定，而12年國教已經上路，全教總建議齊一中小學教育法制，包括比照高級中等教育法，國中小校長應可比照中等學校校長免去甄選及儲訓的程序。

此外，高級中等學校主任既無須經甄選及儲訓的程序，且行之多年，國中小主任應比照辦理，由校長就專任教師聘兼之，尊重校長用人權與學校治理。

侯俊良指出，希望校長遴選會應有同級家長會代表、教師會代表參與，其比例不得少於現行相關規定，並至少應各有1/5。

在確保優質國教部分，侯俊良說，12年國民基本教育課程綱要總綱列有19項議題，所列議題均應受到重視，不宜單獨將戶外教育的相關規範，置入國民教育法的規範，避免有所偏廢。

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侯俊良指出，小校雖班級數或學生數少，但相關須執行的教育任務並未減少，甚至可能因為學生缺乏文化刺激等因素，教學的負擔反而更重，希望現有小校得增置員額的規定不應刪除。

范雲表示，這次行政院大修國教法，很多著重在行政細節，一些國教現場問題沒有透過這次修法來好好處理，或是在母法中防止、減少問題，而代理教師比率過高、黑心校規等問題，也期盼能在這次修法中從根本解決。（編輯：蘇志宗）1111208