前日防衛副大臣：中共軍演導彈故意落日本經濟海域

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（中央社記者游凱翔台北8日電）前日本防衛副大臣中山泰秀今天表示，解放軍8月對台軍演時有5枚飛彈落入日本經濟海域，「這並非偶然，而是故意」，也印證已故前日本首相安倍晉三提及「台灣有事，就是日本有事」的明顯證據。

「政治家中山泰秀，台日關係是兄弟家族關係」一書今年5月出版，副總統賴清德撰寫推薦序。前衛出版社今天舉辦中山泰秀訪台記者會，中山泰秀、作者杉浦美香、黑熊學院執行長何澄輝，立委王定宇、郭國文、林楚茵、林靜儀、何志偉等人出席。

副總統賴清德在序言提到，2019年5月他有幸成為令和時代首位造訪日本的台灣政治人物，與眾多日本友台議員交流，也與中山泰秀交換意見，中山強調台日均重視自由民主、人權法治等普世價值，主張台日是命運共同體夥伴關係，令人印象深刻，也期盼台日在諸多挑戰中攜手向前，突破各種難關。

中山泰秀在記者會中指出，菅義偉擔任日本首相時，嚴密防範解放軍勢力在台海擴張，迄今岸田文雄擔任首相也是如此，解放軍的軍事預算將近日本四倍，中國、俄羅斯兩國軍隊已嚴重威脅日本周邊。

他表示，美國曾提及中共在6年內可能犯台，國務卿布林肯則提到可能更早，因此日本也在思考、構想如何在這場危機上幫助台灣。

中山泰秀特別提到，解放軍8月初對台軍演時，其中5枚飛彈落入日本經濟海域，他認為這並非偶然，而是故意，印證已故前日本首相安倍晉三提及的「台灣有事，就是日本有事」。

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至於沖繩知事玉城丹尼不允許「台灣有事，就是日本有事」的主張，中山泰秀指出，日本是民主國家，任何人都有發表意見的權利，但國防權在中央政府，不會因此受影響。

王定宇指出，中山泰秀在美國總統拜登當選總統的十天內，以日本防衛副大臣、美日安保條例簽約方的身分造訪美國，中山當時要求美國必須表態台海安全紅線，這顯示中山不僅是台灣朋友，更形同兄弟與家人；之後，無論日本國家安全策略，或增加國防預算等都出現重大改變，顯示中山當時表達的不僅是個人言論，而是代表整個日本政府在印太區域的態度。（編輯：郭無患）1111208