國民黨團幹部改選 曾銘宗成為首位連任總召

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（中央社記者王承中台北8日電）國民黨團今天改選下任黨團總召及首席副書記長，現任總召曾銘宗同額競選成功連任，首席副書記長經票選由國民黨立委林思銘勝出。曾銘宗表示，很樂意繼續服務，一起打贏2024大選。

第10屆立法院第6會期法定集會時間將在月底結束，國民黨立法院黨團今天在國民黨秘書長黃健庭主持下，於立法院請願接待室舉行黨團總召、首席副書記長的改選。

其中，總召改選因同額競選，現任總召曾銘宗於在場立委鼓掌下成功連任，是國民黨團自第9屆實施總召制度以來，第一位成功連任的總召。而在首席副書記長改選的部分，則有立委林思銘、游毓蘭登記參選，經黨籍立委投票，由林思銘勝出。

曾銘宗在致詞時首先感謝所有黨籍立委在過去一年的幫忙與協助，並表示選舉不是他的強項，未來也沒有打算參選，他很樂意在第10屆立法院的最後一年，還有機會能為國民黨做出貢獻，也請大家繼續支持。

曾銘宗指出，面對即將到來的2024大選，未來很多黨籍立委都會投入選舉，如果有需要幫忙，國民黨團一定會傾全力協助。

曾銘宗表示，這次1126選舉，國民黨選得不錯，但相較2018年，總得票數卻減少，顯示國民黨要努力的地方還很多，會在黨中央、黨籍立委的鞭策下，大家一起打贏2024大選。

曾銘宗指出，打贏2024大選，不是為了國民黨，而是為了中華民國的未來發展。2024是非常關鍵的時刻，呼籲大家一起努力，為中華民國打造更美好的未來。（編輯：林興盟）1111208