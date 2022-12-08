賴清德參加民進黨主席補選 朱立倫：加油

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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）國民黨主席朱立倫今天出席國民黨雲林縣感恩大會受訪表示，國民黨排黑條款沿用多年，且比民進黨嚴格；對於副總統賴清德參與民進黨此次黨主席補選，朱立倫僅說「加油」。

國民黨雲林縣黨部今天在雲林縣農會大禮堂舉辦國民黨雲林縣感恩大會，朱立倫、雲林縣長張麗善、國民黨立委林文瑞等人參與，朱立倫會前接受媒體聯訪。

針對民進黨有排黑條款，朱立倫表示，國民黨從過去到現在堅持實實在在、清清白白，排黑條款沿用多年，比民進黨嚴格許多，而且他相信國民黨堅持原則和立場，一定會貫徹到底。

對於賴清德今天決定參與民進黨黨主席補選，下週擇期前往登記，朱立倫僅說「加油」。

苗栗縣議長鍾東錦脫黨參選苗栗縣長，遭國民黨開除黨籍，如今順利當選，據傳有意回國民黨，朱立倫重申，國民黨有原則和立場，外界不用見縫插針，不必特別討論。

朱立倫表示，現在是台北市立委補選，民進黨的參選人背景包括家人、周邊的人受到檢驗，民進黨就用此方式打烏賊戰，請民進黨參選人如實跟選民交代。

花蓮縣議長張峻爭取連任，因排黑條款恐無法獲黨內提名，現任花蓮議會國民黨團7日指出，建請黨中央採議長不提名。

朱立倫強調，各縣市議會的議長是由各縣市黨部協調中，並無外界所傳言已經定案，黨中央會根據各縣市議員和民情做決定，在國民黨內都是一家人，不必因為這些過程造成是是非非。

至於選前支持新竹市長當選人高虹安的黨員是否會被黨紀處分，朱立倫認為，國民黨有國民黨立場，對於內部事情會通盤檢討。

聯合報舉辦2022十大代表字出爐，對此朱立倫回應，今年在民進黨執政之下，被民眾稱為「歹年冬」，選出漲、亂、假、騙等字，呼籲總統蔡英文看看真正的民意，為什麼大家覺得萬物齊漲、社會動亂，這對國家領導人而言，是一個非常大的警訊，應給民眾感覺安、定、和、好，而非讓大家選出負面字。

朱立倫在茶會致詞時指出，感謝張麗善過去4年在雲林的表現，為縣民拚好日子，從4年前的「相信」張麗善到現在的「肯定」張麗善，相信在張麗善帶領下能讓雲林變得更好。（編輯：陳仁華）1111208