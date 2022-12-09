美法高層會談 批中國破壞台海現狀威脅區域和平

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（中央社記者徐薇婷華盛頓8日專電）美國副國務卿雪蔓訪問歐洲強化雙邊關係，今天與法國外交與國防高階官員會晤。美國國務院表示，雙方在會中關切中國破壞台海現狀，指此行徑威脅區域乃至全球和平、穩定與繁榮。

雪蔓（Wendy Sherman）今天來到歐洲行第4站法國，相繼與法國外交部秘書長德斯蔻達絲（Anne-Marie Descôtes）、國防部外交關係與戰略局長魯福（Alice Rufo）舉行雙邊會談。

根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）晚間發出的會議摘要，雙方在兩場會議中皆談到台海議題，雪蔓強調美法同樣關切中華人民共和國試圖侵蝕台灣海峽現狀，批評此行徑威脅區域乃至全球和平、穩定及繁榮。

除台海議題外，根據會議摘要，雙方也談到法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本月初對美國進行的國是訪問，以及美法對烏克蘭提供的安全援助。

美國總統拜登（Joe Biden）政府上任以來，積極把台海安全議題國際化，拉攏他國共同關切台海和平與穩定。單單12月上旬，台海議題已在美國與法國、歐盟、澳洲、義大利的雙邊會談中出現。

其中拜登與馬克宏1日發表領袖聯合聲明，重申維繫台海和平與穩定的重要性，強調會持續在中國對國際秩序帶來的挑戰上合作，包括人權問題。（編輯：郭中翰）1111209