民團提6訴求 促拉高氣候治理層級設碳費透明機制

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（中央社記者郭建伸台北9日電）外界關注「氣候變遷因應法」修法進度，多個公民團體今天在立法院外舉行記者會並提出6大訴求，呼籲拉高氣候治理層級，建立氣候會報，由行政院長作為召集人；設立碳費透明機制，並銜接碳稅作為長期規劃。

行政院會4月21日通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」，除將2050年淨零排放入法，也將分階段，由大至小徵收碳費，最快2024年起實施。

立法院社會福利及衛生環境委員會5月初審通過溫管法修正草案，但仍有多項條文保留；衛環委員會今天中午將召開朝野協商，討論保留條文。

環境權保障基金會、地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣氣候行動網絡、綠色和平等公民團體今天上午在立法院大門舉行聯合記者會，提出氣候變遷因應法6大訴求。

6大訴求包含拉高氣候治理層級，確立部會權責；碳費有效性需有執行目標與管考機制並擴大用途，短期碳費長期碳稅；考量人權衝擊，以自然為本與社區調適策略為優先；氣候治理不遺落任何人，強化地方治理、資訊公開；公民參與氣候管制，訴訟條款並肩同行；核能非台灣減碳選項，再生能源推動大步向前。

地球公民基金會顧問蔡中岳表示，目前行政院以避免疊床架屋為由，提出以舊有的行政院國家永續發展委員會，作為氣候治理最高層級協調單位；但永續會早已存在，始終無法發揮協調功能，呼籲應建立行政院氣候會報，由行政院長作為召集人，邀集各部會首長、學者、民間團體參與。

綠色和平專案主任洪昇邦表示，徵收碳費是這次修法重點，但政院版草案未能滿足有效誘使減碳、基金分配發揮最大功效，呼籲立法院協商時應提出更明確政策，確保費率接軌國際，並設置透明分配機制。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯也呼籲，碳費收入分配應明定可用於公正轉型，政府也應明確提出銜接碳稅的長期規劃。

此外，原住民族氣候變遷聯盟發起人高潞・以用今天也偕原住民族人舉行記者會，表示行政院版草案未納入原住民族權利，等於繼續走在歷史不正義、催化碳經濟殖民道路。

高潞・以用表示，期望這次修法必須做到碳排責任分配公平與原住民氣候正義，除了承認原住民族主權及自然資源權、納入原住民族決策參與，氣候變遷計畫須跟原住民族諮商並取得同意，並設立原住民族氣候變遷基金，賠償過去部落犧牲發展及守護森林的歷史累績碳貢獻。（編輯：張均懋）1111209