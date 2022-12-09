王鴻薇拋核二核三延役 國民黨：跟進美國以核減煤

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（中央社記者劉冠廷台北9日電）國民黨今天表示，國民黨台北市立委補選參選人王鴻薇主張核二、核三廠延役，是跟進美國「以核減煤」的步伐，確保能源穩定又能減少空污、降低排碳，而且新北市長侯友宜並未卡核一、核二廠的暫存措施。

台北市第3選區立委補選國民黨參選人王鴻薇主張核二廠、核三廠延役。民進黨立委參選人吳怡農則說，他對核電的立場和侯友宜立場一樣，如果沒有核能安全、如果無法解決核廢料的問題，就無法好好討論核電。

國民黨今天召開記者會，台北市議員當選人楊植斗在會中指出，歐洲、日本、美國拜登政府都擁抱核電，民進黨說核廢料永遠無法處理，但為什麼其他國家都在使用核能，是拜登錯了，還是民進黨錯了；王鴻薇的主張，是跟進美國「以核減煤」的步伐，確保能源穩定又能減少空污、降低排碳。

另一位台北市議員當選人詹為元則說，最了解台灣發電困境的當然就是台電員工；台電工會正式發文，承認「用電需求大增，備轉容量逐年遞減，台電僅憑電力調度及調節技術因應，電網負荷猶如走鋼索」，因此呼籲核二、核三延役，請問民進黨，還要政治凌駕專業嗎。

國民黨文傳會副主委練鴻慶表示，民進黨對台灣人民說核廢料永遠無法處理，但對新北市卻說核廢料40年後就可以處理，要新北市先暫時儲放核廢料40年，但中央自己都說核廢料永遠無法處理，暫時存放的說法毫無可信度。

練鴻慶說，並不是侯友宜在卡核一、核二廠的暫存措施，而是新北市民拒絕被民進黨欺騙，這也證明民進黨聲稱的非核家園就是一場騙局；台灣現在多一度核電就少一度煤電，民進黨若那麼尊重地方首長的意見，當執政黨要台中火力發電廠火力全開的時候，有先去問問台中市長盧秀燕嗎。（編輯：林淑媛）1111209