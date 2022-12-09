新加坡對台觀感調查 台灣形象排第3僅次於瑞士日本

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）台灣亞洲基金會今天發表台灣與台商在新加坡的「形象調查報告」，結果顯示台灣國家形象排名第3，僅次於瑞士和日本，台商形象則排名第2，僅次於日商。

台亞會2019年開始進行海外「台灣與台商形象調查」，配合新南向政策，已完成越南、印尼、泰國等國調查。台亞會今天舉行新加坡報告發布記者會，新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、駐新加坡代表梁國新、台亞會董事長蕭新煌、執行長楊昊皆出席。

調查報告指出，對於台灣本身形象，8成以上新加坡企業人士認同台灣「友善」形象，也肯定台灣在「科技進步」、「尊重多元文化」的表現。在新加坡前15大外人直接投資（FDI）來源地當中，台灣國家形象排名第3，中國排名第6。

報告引述專家訪談指出，新加坡看待台灣角度更偏向「軟實力」等不易量化的層面，例如友善有禮的人民、豐富美食與多元文化。

至於對台商的印象，調查顯示，高達81%新加坡企業人士認為台商整體形象良好，最鮮明特質是「注重信用」、「創新」、「遵守法規」，但在「善待勞工」、「國際化」方面有待加強，這兩項受認同比率分別僅68%與63%。

報告引述專家訪談結果指出，台灣企業內部仍有相當階級落差，可能跟傳統亞洲公司文化有關，台灣公司國際視野也需要進階，尤其台灣企業「英語交流能力」是需要積極努力改善的目標。

調查顯示，在新加坡外商形象排名前5的分別是日本、台灣、美國、瑞士、南韓，有多達75%受訪者認為台商形象良好，相對中國企業獲肯定比率僅47%，排名第10。

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調查指出，有高達93%新加坡企業未來願意加強與台商合作，台、新應加強合作的面向，最廣泛被提及的領域包括觀光旅遊（80%）、半導體產業（59%）、智能電子（58%）、跨境電商（55%）與數位資通服務（53%）等。

調查另指出，因應美中貿易戰、俄烏戰爭造成全球供應鏈變化，台、新應加強「高階技術人才交流與培育」、「強化供應鏈韌性」、「維持區域穩定安全」等合作。（編輯：趙蔚蘭）1111209