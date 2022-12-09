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爭台南議長黨內有雜音 邱莉莉盼游錫堃協調

2022/12/9 20:14（12/9 20:21 更新）
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民進黨台南市議會黨團推舉市議員邱莉莉角逐下屆議長，邱莉莉9日受訪表示，如果當選只擔任一屆，將議會改革妥當後交棒給新世代。中央社記者楊思瑞攝 111年12月9日
民進黨台南市議會黨團推舉市議員邱莉莉角逐下屆議長，邱莉莉9日受訪表示，如果當選只擔任一屆，將議會改革妥當後交棒給新世代。中央社記者楊思瑞攝 111年12月9日
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（中央社記者楊思瑞台南9日電）民進黨台南市議會黨團推舉市議員邱莉莉角逐下屆議長，但具黨內正國會派系色彩議員未參與推舉引發議論，邱莉莉今天表示，如果當選只擔任一屆，也盼立法院長游錫堃出面協調。

民進黨台南市議會黨團下午在黨團辦公室召開記者會，表達支持副總統賴清德出任民進黨主席，剛在7日獲黨團推舉參選下屆台南市議長的邱莉莉也出席，會後接受媒體聯訪，被問到有關當天6名被歸為黨內正國會派系的議員未參與推舉。

邱莉莉表示，會持續努力整合黨內不同聲音，也和在野黨溝通協調，如果當選議長，將只擔任一屆，將議會改革妥當後交棒給新世代。

邱莉莉指出，近日有不同意見的同黨議員多被認為屬正國會派系，如果正國會成員集體反對地方議會黨團決議，派系龍頭應該出來說話，希望游錫堃能出面協調。

邱莉莉說，近日聽到有支持者反映，如果議長選舉民進黨再發生跑票，除了以黨紀開除跑票者黨籍，也將於1年後發起罷免，但相信不至於走這個地步，將盡力溝通協調。（編輯：郭諭儒）1111209

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