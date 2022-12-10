劉世芳質疑黨內檢討沒看到重點 提4大敗選關鍵因素

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（中央社記者溫貴香、郭建伸台北10日電）民進黨九合一敗選檢討小組召集人鄭文燦昨天召開首次檢討會議。民進黨立委劉世芳今天發聲質疑檢討沒看到重點，並提出包括放任賄選案頻傳、重北輕南輔選、大小綠選前無有效溝通、母雞選擇性幫小雞4點敗選關鍵。

民進黨九合一選舉挫敗，昨天召開敗選檢討第一次會議，會後發布新聞稿說明。檢討小組召集人鄭文燦邀集各縣市黨部主委，共同就選舉過程中的各項觀察及問題，仔細聆聽各項建議、深刻檢討各種缺失，彙整出未來黨務、選務及執政方向的具體建言，重新贏回人民的支持，務求在未來的選舉中，讓民眾看到民進黨最好的進步。

黨內資深立委、隸屬新潮流的劉世芳在臉書表示，民進黨的檢討報告，針對第一波的地方黨部，令人意外地，沒有看到重點，新聞稿輕輕帶過，這是中央黨部刻意的低調安排嗎。

劉世芳說，地方縣市黨部主委有民意、黨意基礎，下設執、評委及幹部，有話都會直說，不會到中央黨部開會只是摸摸頭，大家嘆氣一下，就說繼續往前走。

她表示，有沒有主委提醒中央黨部，政務官沒有協助輔選，以及放任賄選案件頻傳，藉由開上看50億至100億規模的賭盤、賽鴿、或是大型廟會陣頭，掩蓋買票真相而影響選舉結果，是否親綠人士大量參與？也因此綠營選票流失。

此外，她提到，以往南票北補的現象，隨著重北輕南的大量輔選而選情冷，應該開出的投票率沒有開出來；大小綠黨選前都無法有效溝通，最後兩敗俱傷；母雞（縣市長候選人）選擇性的幫忙小雞，因此市長、議員兩敗俱傷；「以上算不算茶壺內風暴」。

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民進黨前黨主席姚嘉文上午出席國史館舉辦的「解讀檔案，書寫歷史」學術研討會，中場接受媒體訪問時指出，大敗的是桃園，台北則沒達到預期希望，以及基隆市、新竹市輸掉，但他不認為民進黨大敗，且議員席次沒有輸，「沒有那麼嚴重」。

姚嘉文也透露，副總統賴清德在宣布參選黨主席前曾詢問過他意見，他認為若黨內沒有很激烈競爭，「OK啦」。但他提醒，未來不論總統或副總統，都沒有時間管黨務，秘書長職位很重要，要找適當的人，不要用酬庸的人，應找有經驗且對黨務有興趣的人。（編輯：張均懋）1111210