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傳邱義仁助攻陸戰 吳怡農：第一次聽說

2022/12/11 16:50
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（中央社記者葉素萍台北11日電）外傳民進黨台北市立委補選參選人吳怡農為加強陸戰，前民進黨秘書長邱義仁將協助打選戰。吳怡農今天回應，「第一次聽說」，他會堅持自己的節奏策略，希望選舉回到政見跟議題。

吳怡農今天下午接受時事議題受訪，媒體詢問，網路溫度計顯示，對手王鴻薇「落跑」參選立委議題沒發酵，反而是黑道爭議發酵；吳怡農表示，任何網路聲量、選舉相關民調都是參考依據，他照著節奏策略一步步往前。

外傳邱義仁將協助吳怡農強化陸戰，吳怡農說，這是他「第一次聽說」，無論如何，他堅持自己的節奏策略，希望選舉回到政見跟議題，透過對松山中山具體影響大家生活的議題，贏得選民信賴支持。

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另外，先前吳怡農找無黨籍台北市議員邱威傑（呱吉）及民進黨台北市議員王世堅出席主視覺記者會，有聲音認為，這兩位議員都是特立獨立存在，恐讓吳怡農流失深綠選票。

吳怡農回應，主視覺記者會邀請呱吉，是因為乾淨選舉的政見承諾，受到呱吉在議會推動自治條例所影響，這是好的方向、他也認同；至於王世堅出席記者會，則因為王世堅是競總總督導。（編輯：林克倫）1111211

#吳怡農
#邱義仁
#王世堅
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