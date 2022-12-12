民眾黨團質疑萬物齊漲 促政府拿出對策

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（中央社記者郭建伸台北12日電）台灣民眾黨今天指出，平面媒體選出2022年度代表字是「漲」，凸顯內政和民生漸進式惡化，要求政府遵守財政紀律，資源花在刀口上，朝野應速審112年度總預算案，為疲弱的民生經濟點火帶動內需。

民眾黨團副總召賴香伶、幹事長張其祿今天偕民眾黨台北市議員當選人林珍羽舉行「萬物齊漲人民苦，政府對策在哪裡」記者會。

賴香伶表示，平面媒體選出2022年度代表字是「漲」，凸顯民生經濟問題。11月消費者物價指數年增2.35%，連續16個月漲幅超過2%的通膨警戒線，實質經常性薪資卻年減0.07%，通膨不僅吃掉薪水漲幅，還降低民眾可支配所得。

賴香伶指出，行政院穩定物價小組最後一次公開會議紀錄在8月，原本應與會的部會首長，不是請假就是找人代理出席，質疑政府因應物價態度敷衍。

張其祿表示，蔡政府2016年上任以來，台灣貧富差距持續擴大，根據統計，判斷年所得分配公平程度的指標「吉尼係數」也來到0.341，創下9年來新高。

張其祿指出，青年買不起房，然而禁止預售屋換約的平均地權條例修正草案仍未修法通過，而少子女化、通貨膨脹等多重結構性危機，人民生活水平無法改善，台灣國家民生走向漸進式的惡化。

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張其祿也指出，「班班吃石斑」跳票，反映政府預算編列管理失控，近來中國暫停進口台灣水產和酒類，政府應遵守財政紀律，不該再訴諸大撒幣補助政策，民眾黨團將在剩餘的會期中，嚴審112年度中央政府總預算；政府必須拿出符合財政紀律且更有力的對策，才能避免產業鏈和民生經濟遭受重創。

林珍羽表示，消費者物價指數年增率增高，等同於薪資仍持續負成長，呼籲執政黨高官不要再有「何不食肉糜」的心理，應真心傾聽小老百姓的心聲。（編輯：翟思嘉）1111212