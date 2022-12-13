批民進黨意識形態作祟 朱立倫：全力支持開放小三通

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（中央社記者李先鳳台東縣13日電）國民黨主席朱立倫今天到台東參加感恩茶會，針對小三通議題，朱立倫說國民黨全力支持開放小三通，開放後最大受益者是台商、台灣人民，民進黨不願開放是意識形態作祟。

朱立倫今天下午到台東縣參加感恩茶會前接受媒體聯訪，針對提問對小三通看法時表示，絕對支持小三通盡快恢復，也希望兩岸直航航點更多，政府責任是讓民眾可以過好日子，便利民眾做生意。

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朱立倫說，對於行政院長蘇貞昌所稱「對岸會來搶醫療資源」這種說法太荒謬，在全世界疫情狀況下，中國大陸若需要醫療資源，應盡力協助，怎麼會用反面的角度而不開放小三通。

朱立倫指出，民進黨只有一個目的就是意識形態政治化，因為開放小三通，最大的方便是台商、台灣自己人，這麼多台灣同胞在大陸需要幫忙，也有不少台灣人去大陸經商、求學，為什麼要受到這麼不方便、嚴格阻礙；就算找100個理由，唯一理由就是民進黨的意識形態。（編輯：陳仁華）1111213