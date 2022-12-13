退撫新制能否現職轉換 朝野無共識15日續協商

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（中央社記者王揚宇台北13日電）立法院朝野黨團今天協商公教人員退撫新制草案，針對現職人員能否轉換到新制，在場立委與官員意見不一，暫無共識。會議主席、立法院長游錫堃裁示，15日下午繼續協商。

考試院與行政院3月10日共同舉行記者會，宣布民國112年7月1日以後初任公教人員的退撫新制，由確定給付制改為確定提撥制，並設立個人帳戶，提供多元化的投資組合，供公教人員選擇。相關草案送立法院審議。

立法院司法及法制委員會於5月9日、5月26日初審通過公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案、公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例草案等案，但包括現職公教人員（舊制）能否轉換到新制等關鍵條文，在場立委未達成共識，因此保留交黨團協商。

立法院朝野黨團今天研商公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案等5案，與會的國民黨立委吳怡玎、林奕華、鄭正鈐、謝衣鳯等人，希望讓現職公務人員能自由選擇要不要轉換到新制。

列席的周志宏說，委員會審查公務人員退撫新制草案，有12條保留條文，至於現職人員是否能參加112年新制，考試院的基本立場是希望維持考試院版本，即沒有現職轉換的規定。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，要談選擇權的問題，就要考慮幾個面向，包括哪些人有、怎麼切，更要考慮未來的制度與財務穩定等。

由於在場立委未達成共識，游錫堃說先暫時保留，把後面的條文走完一遍後，再回頭討論。

此外，在場立委就公務人員退撫儲金監理會、退撫基金管理機關的人員組成也無法達成共識，因此保留。

待公務人員退撫新制草案等5案討論完一輪後，仍有部分條文保留，游錫堃裁示，15日下午4時繼續協商討論。（編輯：蘇龍麒）1111213