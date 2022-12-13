綠邀競選總幹事檢討 認為年輕人不投票是敗選因素

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北13日電）民進黨今邀請各縣市競選總幹事檢討九合一敗選原因，與會者轉述，包括提名時程過晚、民意調查失準、社群平台出現大量短影音假消息來不及消毒都是檢討方向；也有人提到，權力傲慢、年輕世代被剝奪感重而不願投票。

民進黨九合一敗選檢討小組召集人鄭文燦今天邀集各縣市競選總幹事開會，歷時逾3個小時；與會者轉述，氣氛熱烈，提出逾30項檢討意見，未來也將進行社會研究、民意調查、深入訪談，做出完整檢討報告。

與會人士轉述，會中就戰術、戰略提出討論；有人認為，並不是用徵召方式不好，而是提名期程比較晚，作戰布局時間被壓縮；有人認為，民調出現落差，地方賭盤甚至比民調還準；有人提到，在媒體上，聲音意見出不去，要強化媒體戰；還有人提到，「抖音」的短影音、假消息，被大量轉到Line，消毒來不及，每天疲於奔命，不只影響年輕族群，連民進黨傳統支持者也受影響。

與會人士提到，有些長久未執政的縣市，基層組織流失；也有人認為，三合一、九合一選舉更容易透過買票來綁樁，查賄要更有力道。

與會人士轉述，會中許多人一開始都表示，選戰期間該做的都做了，辦活動、做組織，許多造勢也比以往盛大，是前所未有的熱，不解為什麼會輸成這樣，不過，當大家把問題釐清、深切思考，就知道為什麼會輸。

擔任陳時中競選總幹事的立委吳思瑤會後受訪說，她在會中提出13點檢討，包括「執政的副作用」，人民想要看到權力制衡，雖然民進黨有政績，但是論述政績時，也要考量人民的感受，政績與人民實際生活的落差。

吳思瑤說，防疫成績確實不錯，但在紓困、振興部分，疫情確實讓很多人的生活受到影響，民進黨要更能夠同理、貼近人民的意見，並且捫心自問是不是權力傲慢。

吳思瑤指出，民進黨確實流失年輕世代支持，他們不是把票投給國民黨，而是不投票了，又或者像台北市就轉移到無黨籍參選人黃珊珊那邊去，有必要找出與年輕世代的鏈結，他們是被剝奪感很重的一群人，民進黨應在論述、價值召喚他們，這次黨中央確實沒有找出價值層面鼓舞人心的主軸。

吳思瑤也提醒，未來面對單一席次，包括總統大選，「三腳督」新興結構，情勢會相對險峻。

擔任台中市長選舉執行總幹事的中常委陳世凱會後受訪表示，敗選會議主要聽取各縣市競選陣營的意見，找出各縣市敗選的原因，能夠馬上解決，就請黨中央馬上處理，敗選小組召集人鄭文燦認真收集各方的意見，彙整相關意見，盡速將結論給中常會。

陳世凱說，馬上明年緊接著下一場大選，九合一敗選檢討也不能拖，最遲12月底前要提報中常會。（編輯：林興盟）1111213