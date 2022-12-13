朱立倫：要以提名對的人 盼贏得總統立委選舉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨主席朱立倫（前左）13日晚間出席感恩晚會，他表示，這次九合一選舉獲勝，主要是提名對的人參選，提名好好做事的新北市長侯友宜（前右）就是典範，將來也要以此模式贏得2024年總統大選與立委選舉。中央社記者黃旭昇新北攝 111年12月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北13日電）國民黨主席朱立倫今晚指出，這次九合一選舉獲勝，主要是提名對的人參選，提名好好做事的新北市長侯友宜就是典範，將來也要以此模式贏得2024年總統大選與立委選舉。

國民黨新北市黨部今晚在市黨部舉辦感恩晚會，朱立倫與侯友宜陸續到場，向輔選幹部表達感謝，這是全國巡迴感恩中，6都感恩茶會的最後1場。

朱立倫表示，近日許多歐美、日本外賓到訪，對於國民黨的勝選表示好奇，他告訴對方，國民黨是最愛台灣的政黨，也期待兩岸和平。這次勝利主要是大家無私無我，提名對的人參選，他是以教練與助選員身分為大家努力。

他指出，國民黨在沒有資源下，有此成績相當不易，侯友宜實實在在做事情是全民的典範，也是最強的母雞，新北市民也給侯友宜最大的肯定；另外，包括台中市長盧秀燕等人，也是提名對的人之典範。

朱立倫說，國民黨過去遭人批評自私自利，但這次就是要讓大家看到無私無我，團結才能勝選，「新北市就是典範，將來也要以此典範贏回2024」。只有同心協力團結，一步一腳印才有勝選的希望。

他表示，還有3場延長賽，包括嘉義市長選舉、台北市中山區立委補選、南投縣立委補選，要讓外界再次看到國民黨走對的路、提名對的人。

朱立倫指出，「秉持這樣的決心，一定提最強的候選人，最好的候選人，不管是總統或立委選舉都如此」，才能贏回中華民國。

侯友宜到場時，分別向朱立倫、國民黨新北市黨部主委黃志雄與台下的輔選幹部等人鞠躬致謝。

侯友宜表示，選出對的人，好好做事情，讓以往艱困的三重區能從上次輸1000多票、到這次贏了2萬多票，加上許多資深市議員無私提攜後進、分享資源，才能開出漂亮成績。

團隊、紀律、榮譽，侯友宜指出，才是最重要的力量，未來仍將要秉持好好做事情的態度，朝2030的新北市願景努力。「話少說、事情多做」，人民都看得到，誠如朱立倫所說，找對的人做對的事情，找正派的人默默地做，才能持續往前，相信會愈來愈好。

會中，新北市議會議長蔣根煌帶領當選的市議員向與會競選團隊鞠躬致意，蔣根煌表示，下次努力的目標就是要在2024年贏回政權，會比這次的勝利讓人更歡喜。（編輯：戴光育）1111213

國民黨新北市黨部13日晚間舉辦感恩茶會，新北市長侯友宜（右前站立者）出席表示，未來仍秉持好好做事情的態度，朝新北市2030年願景努力。中央社記者黃旭昇新北攝 111年12月13日

國民黨新北市黨部13日晚間舉辦感恩晚會，黨主席朱立倫（前左2）、新北市長侯友宜（前右2）向輔選幹部表達感謝，眾人一同合影。中央社記者黃旭昇新北攝 111年12月13日