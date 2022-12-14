綠委籲採報復性措施禁中國酒類 經濟部：帶回研議

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）針對中國再度刁難禁止台灣酒類、漁產輸入，民進黨立委王定宇今天建議，台灣應採「報復性措施」因應，包括禁止中國酒類輸入，或加入美國晶片制裁方案，用中國「非買不可」的台灣晶片回敬對岸。

對此經濟部政次陳正祺備詢時答覆，「知道了，會將建議帶回研議」，政府針對兩岸議題都會很審慎處理。

立法院外交及國防委員會今天審查「中華民國（臺灣）政府停止與尼加拉瓜自由貿易協定施行文書」案，陳正祺、外交部常次俞大㵢列席備詢，多名立委關切中國打壓台灣酒類、農漁產品輸入議題。

民進黨立委陳亭妃詢問，經濟部是否已評估中國下波可能瞄準的禁止品項？以及中國會不會在接近2024總統大選時做更多小動作？陳正祺表示，根據內部評估，中國對台灣騷擾會偏向農漁產品。

王定宇表示，農漁民莫名遭霸凌，其他國家都會作相對措施，政府應把符合公平原則的「報復性作為」納入考慮，不然會被吃定。陳正祺回應表示，台灣是中等經濟體、小國，要看個案處理。

王定宇表示，台啤一年營業額新台幣58億元，中國禁止進口大概損失130萬元，他打趣「三、五好友湊湊來買都超過這個數字」，相對中國品牌啤酒2021銷售台灣達21.6億元， 政府能否採取相關作為或乾脆針對中國燕京、青島啤酒禁止輸入。

王定宇主張，另一報復性作為是針對中國「非買不可」商品著手，很多人拿台灣出口中國占43%來說嘴， 但裡面22%是中國必須的IT晶片產品，「到底誰靠誰不能單依出口額度來算」， 中國敢欺負台灣農漁民，就不敢欺負晶片業者，因為「沒我們不能活啊」。

王定宇表示，蘋果若把手機移到印度做，台灣對中國出口可能就減少20%，他建議台灣針對中國經年累月霸凌的弱勢產業，考慮用強勢產業加以制裁，或考慮參加美國晶片制裁方案，國科會正在針對敏感科技保護提出禁制令，也應趕快公布。

王定宇主張，中國對台灣業者施加不合理歧視性障礙，政府除設法提高內銷、分散市場，更應強化「結合國際力量」，根據資本統計，上半年淨流出中國資金達4.6兆，其他國家很多企業也都對中國宣布「不肯玩了」，最著名是拒絕交給中國配方的莫德納藥廠。

陳正祺表示，莫德納副總裁前陣子來台訪問，要在台灣設立研發中心從事臨床試驗，就是台灣具體掌握相關商機的最好例子，台灣也已在世界貿易組織（ WTO）相關委員會提出關切。

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王定宇表示，中國申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），但中國此貿易作法已違反CPTPP相關規定，台灣有無試圖警告CPTPP會員國？陳正祺表示，入會審查是由CPTPP會員做判斷，日本已有公開質疑，台灣申請案是希望跟中國脫鉤處理。

在國際宣傳方面，陳正祺表示，他已積極與多國舉行雙邊次長級對話，昨天才跟芬蘭舉辦過，希望爭取更多國家支持台灣。（編輯：蘇志宗）1111214