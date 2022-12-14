中國禁台灣水產酒類 朱立倫籲盡快開放進口

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）國民黨主席朱立倫今天呼籲大陸當局，盡快讓台灣農漁產品、食品順利進到大陸；他說，國民黨會盡最大努力，透過各種溝通管道，協助台灣產品順利出口到大陸。

中國海關總署以註冊資訊不完整為由，暫停輸入台灣酒類、飲料、水產品；朱立倫下午在中常會表示，國民黨立場清楚，希望經貿更為順暢，不希望中間有任何障礙，當對岸改變規則，一方面要求對岸不能歧視台灣產品，同樣也希望台灣能盡快配合對方政府的一些要求。

朱立倫認為，日本做得到、其他國家做得到，台灣也必須做得到，必須幫農、漁民、食品業者解決問題，這是政府要負起的責任，如果只把矛頭指向對方，或是用意識形態、兩岸對抗作為理由，這不是解決問題態度，應積極協助解決問題。

他說，國民黨會盡最大努力，包括結合立法院黨團、縣市長，透過各種溝通管道，希望協助農漁產品和食品業者，能順利出口到大陸。

小三通何時復航受關注，行政院長蘇貞昌日前表示，若此時輕率對中國開啟國門，恐造成中國人來台搶藥及台灣防疫破口。

朱立倫表示，蘇貞昌說大陸人民會來台灣搶藥的說法根本不通，怎麼不去想是台灣人要回來，卻無法回來，如果台灣人回台需要藥，那還會有意見、還要反對？

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朱立倫說，如果台灣有餘裕，Taiwan can help，能提供中國大陸所需藥品，也應該去做，因為這是正面、善意，能和緩兩岸對抗氣氛的事，但蘇貞昌不願從這個角度看事情，忘記小三通、增加航點，受益的是台胞、台生、台商。

朱立倫表示，蘇貞昌完全忘記自己同胞在對岸所需要的，完全是用意識形態、政治對抗，想從中獲得政治利益。選舉已經結束，應思考幫在大陸地區工作、生活的台灣民眾多做點事。（編輯：謝佳珍）1111214