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嚇阻中國 美議員籲棄戰略模糊視台灣為獨立國家

2022/12/15 07:07（12/15 08:05 更新）
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美國聯邦眾議院軍委會成員貝肯呼籲，美國應摒棄戰略模糊，協助訓練台灣軍隊，並以對待獨立國家的方式對待台灣。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
美國聯邦眾議院軍委會成員貝肯呼籲，美國應摒棄戰略模糊，協助訓練台灣軍隊，並以對待獨立國家的方式對待台灣。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
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（中央社記者徐薇婷華盛頓14日專電）美國聯邦眾議院軍委會成員貝肯今天表示，強化嚇阻是支持台灣民主與避免台海戰爭最重要的工作，美國應摒棄戰略模糊，協助訓練台灣軍隊，並以對待獨立國家的方式對待台灣。

共和黨籍眾議員、眾院「台灣連線」成員貝肯（Don Bacon）今天受邀出席華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute），談論下一屆國會對台政策走向。

貝肯表示，美國國安利益有二，一是確保台灣維持獨立與支持其民主、自由市場體制與人權，二是避免戰爭發生，戰爭對美國、中國與台灣都會造成毀滅性打擊；同時維護這兩大利益要靠嚇阻，且現在就要動作。

貝肯指出，若中國奪取台灣，在軍事、外交與經濟上都會造成偌大衝擊。

在軍事方面，貝肯說，北京將往南海與太平洋邁進150海里，削弱美國與日本、澳洲的連結；在外交方面，亞洲國家預期會重新計算和調整與中美之間的關係，美國信用也會受挫；在經濟方面，全球9成高階晶片在台製造，勢必會帶來極大衝擊。

除上述因素外，貝肯強調，美國也有道德義務支持台灣。他說，台灣人民是美國的朋友，他們擁抱西方價值且需要美方支持，「我們不能棄他們於不顧」。

貝肯表示，「應該為台灣做更多」是美國國會跨黨派共識，他預期下屆國會將加大對台灣的支持。

至於該做些什麼，貝肯說，美國至今積壓交付台灣的武器累積已達近190億美元，應想辦法解決，因為這不僅會削弱美國嚇阻力，也恐提高戰爭爆發機率。

此外，貝肯指出，他不認同「戰略模糊」政策，但也不認為美國應公開宣布將其摒棄。他建議美方以行動表態，包括交付軍售、增加在台灣與區域的部署，並確保台灣有自我防衛所需武器等。

貝肯也呼籲美國低調採取一系列外交舉措，「更加以對待獨立國家的方式對待台灣」，例如改稱駐美代表為「大使」、鬆綁對雙橡園的限制等。他強調，重點是多做少說，說太快和太多只會導致對抗，重點是強化嚇阻能力，讓戰略模糊自然隨時間成為歷史名詞。

貝肯也建議美軍仿效先前與烏克蘭的做法，派軍到台灣訓練台灣軍隊，並記取俄烏戰爭教訓，儘早提供台灣所需武器。（編輯：周永捷）1111215

#貝肯
#台灣
#美國
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