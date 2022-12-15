達賴喇嘛接見德里台商 疫後有意願方便時訪台

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（中央社記者林行健達蘭薩拉15日專電）藏人精神領袖達賴喇嘛昨天接見印度德里台灣商會代表團，交流互動時表示在疫情結束後有意願方便時再次訪台，並品嚐台菜，也期許台灣能以民主自由的力量改變中國。

德里台灣商會代表團一行10餘人，昨天上午在會長陳寶東的帶領下，於印度北部山城達蘭薩拉（Dharamshala）的達賴喇嘛住所，晉見這位藏人精神領袖。

達賴喇嘛為訪團成員祝福，並講述幸福之道，全程神采奕奕，面帶笑容、態度親切。

他指出，所有生物都在「愛與被愛」之中成長，有宗教信仰者從宗教信仰出發，無宗教信仰者則從世俗出發，只要心存善念、慈悲行事，就會獲得幸福感。

達賴喇嘛也強調，佛教不但是單純的宗教，是哲學，也是科學，宗教要有科學與邏輯基礎，否則就會淪為迷信。

他提到，即使中國共產黨控制西藏、壓抑藏族文化，但藏人的信仰，並沒有削弱；自己最近出訪喜馬拉雅山區 也感受到大家對他以及佛法的歡喜心。

在對談時間，有訪團成員詢問達賴喇嘛是否會考慮訪台？以及對台灣海峽兩岸局勢的看法。

達賴喇嘛回答，「我曾三度訪台，印象深刻。未來COVID-19疫情結束後，有意願方便時再次訪台，並幽默提醒商會訪團，屆時要記得請他品嚐道地的台灣菜」。

2021年11月，達賴喇嘛曾在一場在東京主辦的線上記者會中，被問及是否造訪台灣。當時他回應，台灣與中國的關係「相當微妙」，因此傾向待在印度。

達賴喇嘛並表示，台灣擁有自由、民主和法治，以及言論自由。兩岸問題的癥結在於中國，台灣可運用自由民主的力量與理念，去影響、改變中國，讓中國也能變得更開放與自由。

他轉而提到藏中議題，重申為求漢藏和睦相處，已不再尋求西藏的主權獨立地位，而是「在中國框架範圍內的尋求獲得名副其實的自主自治」為主，如此能維護和發揚西藏的宗教、文化與民族特性。

達賴喇嘛也表示，希望到中國山西五台山朝聖。（編輯：韋樞）1111215