高虹安國會辦公室遭搜索 游錫堃：立院依法配合

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（中央社記者王揚宇台北15日電）台灣民眾黨新竹市長當選人高虹安被控涉詐領助理費案，檢調今天赴高虹安國會辦公室搜索。立法院長游錫堃受訪指出，台灣是法治國家，檢察行政方面依法通知，立法院就依法辦理、配合。

台北地檢署偵辦高虹安涉詐領助理費案，今天以他字案被告身分傳喚高虹安、男友李忠庭、國會辦公室主任陳奐宇、助理王郁文，並約談證人黃姓助理，估晚間移送北檢複訊。

對於高虹安國會辦公室今天上午被檢調人員搜索，游錫堃、民進黨立法院黨團總召柯建銘、台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠，今天下午在立法院議場前接受媒體聯訪。

媒體詢問游錫堃，北檢大動作搜索，大概是什麼時間點發文給立法院。

游錫堃指出，詳細情形立法院秘書長林志嘉比他清楚，而大家都知道，行政、立法、司法是三權分立，分立而制衡，台灣是法治國家，一切都是要依法而治；有關檢察行政方面他們依法通知，立法院就依法配合。

至於何時得知這件事，游錫堃表示，他沒有記得那麼清楚，因為林志嘉有來報告也有給簽呈，而他看了看內容都是依法，「我就寫依法辦理」。媒體追問林志嘉報告的時間點，游錫堃指出，大概這2天吧，而他看了公文後覺得這都是依法，所以就批依法辦理。

至於立委若要被羈押，是否要經立法院同意。游錫堃說，都還沒有發生，不方便講太多，而且現在在偵查過程中，到底有沒有都不知道，一切尊重檢察機關的偵查作為，只要是依法，立法院就依法配合。

對於高虹安被檢調調查，柯建銘說，尊重檢調偵查程序、尊重司法。

媒體詢問柯建銘，如果高虹安被法院裁定羈押，民進黨團的態度為何；柯建銘說，有沒有羈押是一回事，如果有的話，一切就按照立法院的程序處理。

至於高虹安有沒有可能被聲押，柯建銘表示，他不做任何判斷。邱臣遠則說，尊重檢調後續調查結果，他不做假設性問題的回覆與評論。

對於高虹安接受檢調調查，邱臣遠說，民眾黨立法院黨團的態度一致，就是尊重目前檢調的相關程序，還有司法的獨立性，也希望大家要尊重司法檢調偵查不公開的原則，靜待結果出爐。（編輯：蘇龍麒）1111215