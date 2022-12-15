台美第3屆經濟對話 聚焦經濟脅迫、供應鏈、安全能源

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（中央社記者黃雅詩15日電）外交部表示，第3屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）今天舉行，雙方就經濟脅迫、供應鏈韌性及安全能源轉型等議題深度討論，並就開拓未來合作領域及加強資訊共享等面向交換意見。

外交部發布新聞稿指出，第3屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue）15日以實體及視訊混合方式在台北及華府兩地同時舉行。台灣由經濟部長王美花主談，美方由國務院主管經濟成長、能源及環境的次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）線上主談。

國務院經濟商業局副助卿費南德斯（Tony Fernandes）率團來台實體與會；台灣實體與會官員包括外交部政務次長蔡明彥、經濟部政務次長陳正祺及相關部會代表等。

外交部表示，台美雙方在會中就經濟脅迫、供應鏈韌性及安全能源轉型等共同關切議題進行深度討論，並就如何開拓未來合作領域及加強資訊共享等面向廣泛交換意見，雙方均認為本次對話成果豐碩，期盼透過該機制持續深化經濟合作，加強台美經濟夥伴關係。

外交部表示，台美於109年11月20日召開首屆「經濟繁榮夥伴對話」，於110年11月23日召開第2屆對話。雙方定期透過該對話平台，就各項經濟政策合作議題交換意見。

外交部表示，第3屆對話順利舉行，凸顯台美雙方互為彼此優先經貿合作夥伴，未來外交部將與相關部會持續協作，延續對話動能，促進台美雙邊經濟合作夥伴關係。（編輯：楊凱翔）1111215

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經濟部政務次長陳正祺（左起）、國務院經濟商業局副助卿費南德斯、經濟部長王美花、外交部政務次長蔡明彥及美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅，在台北出席第3屆「台美經濟繁榮夥伴對話」。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年12月15日