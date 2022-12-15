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美台召開第3屆經濟繁榮夥伴對話 副助卿率團訪台

2022/12/15 21:46（12/15 22:01 更新）
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美台14日召開第3屆經濟繁榮夥伴對話，美方派經濟暨商業事務副助卿費南德斯12日至16日率團訪台參與。（圖取自美國國務院網頁state.gov）
美台14日召開第3屆經濟繁榮夥伴對話，美方派經濟暨商業事務副助卿費南德斯12日至16日率團訪台參與。（圖取自美國國務院網頁state.gov）
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（中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電）美國國務院今天表示，美台14日召開第3屆經濟繁榮夥伴對話（EPPD），美方由國務次卿費南德茲以視訊方式主談，同時派經濟暨商業事務副助卿費南德斯12日至16日率團訪台參與。

國務院上午發出新聞稿表示，國務次卿費南德茲（Jose Fernandez）14日透過視訊方式，率領美台召開第3屆「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue,EPPD），美國政府多位代表也以視訊方式參與會議。

同一時間，國務院指出，國務院經濟暨商業事務副助卿費南德斯（Tony Fernandes）12日至16日率團訪台與會，並與台灣代表會晤談論一系列重要經濟議題。

這是美國總統拜登（Joe Biden）去年1月上任以來，首度派遣現任資深官員訪問台灣。

拜登政府先前曾於去年4月、今年3月兩度派團訪台，分別由拜登摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）和美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）率領；除前者有美國國務院台灣協調處處長白丹利（Dan Biers）隨團外，其餘成員皆為前任官員。

在台灣方面，國務院指出，與會者包括駐美代表蕭美琴、經濟部長王美花及外交部政務次長蔡明彥等。雙方讚許EPPD是深化美台經濟合作、強化雙方強健經濟夥伴關係的機會，並就因應經濟脅迫、供應鏈韌性、安全能源轉型進行廣泛討論。

此外，國務院表示，雙方也聚焦過去一年進展，找出新的合作、資訊分享及相互理解領域。

美台2020年11月在美國在台協會（AIT）與駐美代表處架構下召開首屆EPPD，隔年11月再次以線上方式舉辦第2屆會議，聚焦供應鏈韌性、經濟脅迫、數位經濟與5G網路安全及科學與技術等議題。

國務院說，EPPD對話能促進美台在廣泛經濟議題上的合作，有助雙方建立更緊密關係。（編輯：林憬屏）1111215

#國務院
#費南德茲
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