涉詐領助理費案 高虹安深夜移送北檢複訊

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台北地檢署偵辦民眾黨籍新竹市長當選人、立委高虹安（前左2）涉詐領助理費案，15日以被告身分傳喚高虹安到案，歷經長時間偵訊後，16日凌晨將人移送北檢複訊。高虹安抵達北檢時，面對媒體不發一語。中央社記者張新偉攝 111年12月16日

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（中央社記者林長順台北16日電）台北地檢署偵辦高虹安涉詐領助理費案，15日以被告身分傳喚高虹安、男友李忠庭、辦公室主任陳奐宇、助理王郁文等人。高虹安深夜移送北檢複訊，面對媒體詢問不發一語。

檢調接獲檢舉，指新竹市長當選人、立委高虹安聘用前助理、男友李忠庭涉嫌詐領助理費，並要助理繳納所得作為「公積金」，還運用公積金代墊私人支出，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法偽造文書等罪。

北檢分案由檢肅黑金專組檢察官指揮調查局北機站偵辦，陸續向立法院調閱高虹安辦公室助理的薪資清冊等資料，並以他字案被告身分約談前辦公室主任黃惠玟、副主任陳昱愷等人，訊後均請回。

由於高虹安將於25日就任新竹市長，卸任立法委員職務，辦公室將歸還立法院，檢調過濾相關事證後，決定15日展開偵查行動。

北檢15日上午指揮北機站兵分8路前往立法院、高虹安住居所等8處搜索。北檢搜索前先由檢察長以電話知會立法院秘書長，再請秘書長告知立法院長，隨後由承辦檢察官與主任檢察官帶領調查官前往高虹安位於中興大樓的辦公室搜索。

檢調以他字案被告身分約談高虹安、李忠庭、王郁文、陳奐宇，並以證人身分約談高虹安助理黃鈴惠等人，5人先到北機站接受訊問，晚間陸續移送北檢複訊，由檢察官漏夜偵訊中。（編輯：楊昭彥）1111216

台北地檢署偵辦民眾黨籍新竹市長當選人、立委高虹安（右3）涉詐領助理費案，15日以被告身分傳喚高虹安到案說明，深夜並將高虹安移送北檢複訊。中央社記者張新偉攝 111年12月16日