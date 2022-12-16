國民黨推出棒球外套 不忘訴求力拚2024

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨今天推出KMT棒球外套，文傳會表示，外套融合Taiwan字樣與中華民國國旗配色，並以傳統棒球隊為設計理念，致敬在國際賽場上發光發熱的中華隊隊服，售價訂為新台幣2024元，展現力拚2024重返執政決心。

國民黨今天召開記者會，文傳會主委洪孟楷表示，這款棒球外套在領口、袖子以及衣擺上皆有紅、藍、白等中華民國元素在上面，左袖繡上國旗圖案，象徵永遠以這面青天白日滿地紅國旗為傲，永遠與中華民國站在一起，背後繡上Taiwan字樣，展現為台灣拚好日子的決心。

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與會的新北市議員江怡臻說，這件外套是台灣設計、台灣生產，100%台灣製造的在地外套，12月10日嘉義市造勢活動現場已提前亮相，黨主席朱立倫、嘉義市長黃敏惠及眾多前往輔選的國民黨縣市首長，都已穿上這件棒球外套。

國民黨副發言人楊智伃表示，棒球外套目前在國民黨電商中心開始預購，為展現邁向2024總統暨立委選舉團結勝選重返執政決心，售價訂為2024元，首波限量200件並加贈KMT棒球。（編輯：蘇志宗）1111216