帛琉呼籲擋住中國壓力 讓台灣加入國際組織

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（中央社帛琉科羅17日綜合外電報導）友邦帛琉總統惠恕仁近日接見來訪的澳洲國會代表團時，呼籲全球領袖抵擋住來自中國的壓力，與台灣密切合作，並促進台灣加入國際組織、成為國際社會一分子。

澳洲廣播公司（ABC）報導，惠恕仁15日接見澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）率領的兩黨議員代表團時，重申對台灣堅定不移的外交承認。

惠恕仁與身兼澳洲參議院執政黨領袖的黃英賢及澳洲參院反對黨領袖伯明罕（Simon Birmingham）舉行會談，會後他在記者會上表示：「住在台灣的2300萬人有必要有話語權。」

惠恕仁說：「我們已經告訴中國，以朋友的角度，你不應該要求你的朋友只能和誰當朋友。」

「如果你想和我們當朋友，他們（台灣）也是我們的朋友，而你不能要我們不能和他們當朋友；他們（中國）正是想要求我們這麼做。」

惠恕仁並強調，應該要讓台灣能夠對國際社會做出貢獻。「應該要允許他們參加世界衛生組織（WHO），應該要允許他們參加聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）。」

他表示：「這些是會影響到我們所有人的議題。一個擁有2300萬人口的國家，不應該將他們拒於門外，應該要讓他們參與。這是帛琉的觀點。」

帛琉因一再抵擋北京要求與台灣斷交、與中國建交的壓力，近幾年遭受北京經濟脅迫。過去訪問帛琉的觀光客最多有8成來自中國，但北京在2017年下令禁止中國旅行社出團至帛琉。

惠恕仁表示：「他們把水龍頭關閉，對我們耍花招。我不認為那是對待真正友誼與真正夥伴關係的方式。我想帛琉這幾年來已經了解到這點。」（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1111217