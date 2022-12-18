彭振聲缺席市政交接 林奕華：重點要無縫接軌

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）台北市副市長彭振聲缺席市政交接會議惹議。對此，台北市長當選人蔣萬安的競總總幹事林奕華今天表示，副市長出席為代表意義，重要仍在於交接內容，讓蔣萬安上任能無縫接軌。

國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇日前確診，今天由同黨立委、蔣萬安競總總幹事林奕華，以及同黨籍台北市議員陳炳甫、闕枚莎和徐弘庭擔任分身至中山區松江市場掃街拜票。

媒體會前聯訪詢問蔣萬安團隊日前和柯市府團隊交接，但彭振聲卻缺席，是否有說明原因？林奕華表示，彭振聲有說他16、19日會回高雄，所以不會出席交接會議，副市長與會是一個代表意義，但自己認為對交接小組的重點，仍是要將交接的24項市政內容做清楚了解。

林奕華說，重點還是內容，交接小組最重要的工作就是將目前的市政工作順利交接，讓蔣萬安12月25日就任後，能夠無縫接軌市政。

媒體追問是否將入閣北市府，或是要到2月才上任，便不需補選立委席次？林奕華表示，這是假設性問題不便回答，應該去詢問蔣萬安，自己現在就是協助蔣萬安做好交接工作。

林奕華提到，自己和王鴻薇是好朋友，且認為王鴻薇已是個準備好的立委人選，不論是在議會問政或各方面條件，王鴻薇早已具立委水準，這次相信選民會做出睿智決定，讓王鴻薇能進入立法院、為民喉舌。

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由於徐弘庭今天也陪同掃街，媒體追問林奕華若接任副市長，是否將交棒徐弘庭競選立委，以及如何看國民黨青壯族群喊世代交替？林奕華仍一再強調，是否入市府小內閣議題為假設性問題，並說今天出席的議員們都是王鴻薇在議會同質詢組，彼此感情好，所以今天都來擔任王鴻薇的分身，一起幫忙拜票。

林奕華表示，自己一直都在鼓勵年輕人，也認為國民黨的確要給年輕人參政機會，世代共榮是國民黨最好的特色，老中青一起發揮戰力，世代共榮需要共同努力。（編輯：張銘坤）1111218