柯文哲：現無競辦 不要把草案講得天花亂墜

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今天表示，他現在根本沒有競辦，外傳的秘書長等職稱及人選「不要把這種草案拿出來講得天花亂墜」。

柯文哲今天上午出席2023台灣燈會「在台北發光」記者會，會後接受媒體聯訪，被問及民眾黨及他角逐2024總統的競選辦公室人事傳聞，包含台北市政府公務人員訓練處長周台竹接黨秘書長、現任社會局長周榆修接競辦主任等。

柯文哲說，他現在也沒有競選辦公室，最多就是基金會或智庫，而秘書長現在還在徵詢階段，「不要把這種草案拿出來講得天花亂墜」，而徵詢周台竹、周榆修等人不是重點，而是徵詢其他人看法。

媒體追問名單上沒有心腹蔡壁如一事，柯文哲說她要先處理她的論文抄襲風波，忙完再處理其他事，蔡壁如現在還是戰鬥力最強，屆時黨中央會有她的重要角色，但論文問題要先解決；至於所謂撂話「2024不會有蔡壁如」，柯文哲回「這一定是謠言」。

媒體追問民眾黨內對立委高虹安涉詐領助理費案的態度，柯文哲說，黨內覺得司法完全不可預測、引起很多討論，大家希望司法是可被信賴、公平的，但他覺得很奇怪，台南槍擊案、新竹12億棒球場等案不處理，「專門處理高虹安」。

至於高虹安案是否影響自己角逐2024總統大選，柯文哲重申希望司法符合比例原則，如果不符合比例原則「既然民進黨道德水準這麼高，就用同樣標準彼此檢視一下」。

此外，媒體追問兵役延長一事。柯文哲說，徵兵制比較便宜，可是役期要延長；募兵制也可以，但國防預算要增加，抗中保台不能只喊口號卻不出錢也不出力，要務實面對問題。（編輯：張銘坤）1111219