曾厚仁上任後首訪加西僑界 盼台加關係更上層樓

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（中央社記者程愛芬溫哥華18日專電）8月底履新擔任駐加拿大代表的曾厚仁，上週首訪加拿大西岸，與大溫哥華地區的僑界交流。他強調台加進入前所未有的緊密關係，並呼籲僑胞繼續發揮影響力推升雙邊發展。

短短3天訪大溫哥華行程中，曾厚仁馬不停蹄與台灣僑界、加拿大亞太基金會等機構會面。16日的晚宴上，除了溫哥華僑務委員、各僑社領袖出席外，卑詩省兩位台裔省議員康安禮和姚君憲亦親自出席，他們表達樂意擔任推動加拿大與台灣緊密交流的橋樑。

曾厚仁在餐會上說：「這兩年加拿大和台灣的關係大幅提升，今年9月加拿大派遣曾任加拿大駐中國公使、加拿大全球事務部北美司司長的倪傑民（Jim Nickel）擔任加拿大駐台北貿易辦事處代表，就是一個令人振奮的消息。」

「他是加拿大資深外交官，在處理兩名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）及史佩弗（Michael Spavor）被中國拘捕的事件中可圈可點，接著轉調台北，顯見加拿大認定台灣是重要的夥伴，希望進一步提升雙邊關係。」

曾厚仁並提到，明年將是台加之間另一個關鍵時刻，因為「台加投資促進及保障協議」（FIPA）可望邁入正式談判階段。僑胞的影響力非常重要，尤其是經商的僑胞直接向加拿大政府和國會議員們反映FIPA所帶來的好處，將非常具有說服力。」

僑務委員張理瑲日前造訪台灣時與倪傑民會面，稱倪傑民言談間處處流露對台灣的熱情和喜愛。她對中央社說：「我移民加拿大40年了，現在真覺得走路有光，加拿大主流對台灣的認同度非常高，即使是普通加拿大國民都知道台灣是亞洲的民主典範，身為台灣人感覺特別驕傲。」

曾厚仁此行並與「溫哥華台灣研究生暨學人同學會」的青年會面，他們都是從台灣至加拿大攻讀碩博士的年輕人。正在卑詩大學就讀土木工程博士的徐侑呈對中央社表示，隨著加拿大對台灣的認知度提高，台灣留學生也受惠良多。「以前加拿大社會可能會認為『華人』就是中國人，但現在比較了解台灣和中國是兩個國家，我可以感受到他們對台灣學生的信任和肯定。」

曾厚仁對中央社說：「『中國學生學者聯誼會』是中國大外宣的組織之一，這和台灣學生獨立思考而支持台灣的角色完全不同，年輕人有自己的判斷力，正用他們的智慧和能力獲得加拿大各界肯定。」

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「溫哥華太陽報」（Vancouver Sun）18日以大篇幅刊登曾厚仁的專訪。他在訪問中說：「台灣成功控制疫情的能力以及各國希望實現供應鏈多元化下，讓台灣成為全球討論的焦點。」

曾厚仁說，雖然溫哥華有許多來自中國的移民，還有企業基於利益而支持中國，但隨著中國對疫情的封控政策引發民怨，以及俄羅斯和烏克蘭的衝突事件，這些人也會了解到經貿和政治是不可分割的。他說：「趨勢是利於台灣的。」（編輯：韋樞）1111219