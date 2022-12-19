羅楚東出任桃園市新聞處長 雲林遺缺卓宜姿接棒

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（中央社記者蔡智明雲林縣19日電）雲林縣新聞處長羅楚東將出任桃園市新聞處長，原職務由台中市府副發言人卓宜姿接任。羅楚東今天表示，因家庭因素回北部工作，感謝雲林縣長張麗善給予他服務雲林的機會。

羅楚東告訴中央社記者，因為家庭因素，不忍妻子長期一人照顧2名年幼子女，所以當張麗善順利連任後，就表達希望北返就近照顧家庭；張麗善身為女性與媽媽，很能感同身受，對於他後續的生涯規劃，也給予高度祝福。

羅楚東指出，非常榮幸成為雲林縣府團隊的一份子，感謝張麗善充分授權、給予他服務雲林的機會。

雲林縣政府指出，準桃園市長張善政與張麗善熟識多年，此次張善政向張麗善借將，雙方有高度共識，讓年輕世代人才透過不同位置歷練，能夠更加成熟茁壯，也能為人民提供更好的服務。

另外，即將接任雲林縣新聞處長的卓宜姿，也是張麗善與台中市長盧秀燕在這樣的共識下拍板定案。

羅楚東嘉義人，去年8月到雲林縣府就職，就讀嘉義高中、元智大學，並取得政治大學東亞研究所碩士，曾任馬英九、朱立倫、謝立功等人的競總媒體聯絡人，也曾擔任中央社記者。（編輯：陳仁華）1111219