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耶誕送暖 台灣旅美僑團贈瓜地馬拉整貨櫃禮物

2022/12/20 09:27
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（中央社記者黃雅詩台北20日電）駐瓜地馬拉大使鄭力城與瓜國總統府「第一夫人辦公室社會工作局」日前共同主持捐贈儀式，見證台灣旅美僑胞組織捐贈瓜國40呎貨櫃的玩具、衣物等，在耶誕前夕為當地民眾帶來溫暖祝福。

駐瓜地馬拉大使館指出，鄭力城16日應瓜國總統府「第一夫人辦公室社會工作局」（SOSEP）局長羅培茲（Sara LÓPEZ）邀請，共同主持捐贈儀式，見證旅美僑胞成立的「幫幫忙基金會」（SimplyHelp）援贈的40呎貨櫃，內含玩具、足球、背包、衣服、鞋子及家庭用品等物資。

鄭力城表示，這次貨櫃捐贈展現台灣公民社會透過人道援助向友邦瓜地馬拉表達愛心與關懷，一如台灣其他慈善民間組織長期行善，「幫幫忙基金會」歷年來捐贈當地生活用品，並於特別在耶誕節前夕為當地人民帶來溫暖，同慶佳節。

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鄭力城強調，瓜台兩國建交以來，運用各項雙邊合作計畫、技術協助回應瓜國人民福利及社會發展需求，感謝瓜國政府與台灣間的互信與協調合作，兩國攜手將疫情的挑戰轉變為機會，共同推動提升公衛品質及後疫情時期經濟復甦的合作計畫。

羅培茲致詞時表示，感謝「幫幫忙基金會」慷慨捐贈愛心物資，台灣政府與人民是瓜國因應困境時刻的真正朋友，第一夫人辦公室社工局致力推動社福計畫到瓜國各鄉鎮，台灣非政府組織長期援贈物資給當地貧窮及弱勢族群，相信受益人的笑容已反映出這些善舉的成效。（編輯：郭無患）1111220

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