角逐台南市議長 邱莉莉提政見：讓議會回歸市民

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市議會25日將進行第4屆正副議長選舉，民進黨議長提名人邱莉莉今天提出「新議會改革方案」，主張讓議會回歸市民，希望競爭對手放棄抹黑攻擊手法，以正面選舉向市民負責。

邱莉莉發布新聞稿指出，對手鋪天蓋地抹黑造謠，她不會隨之起舞，而是直接委由律師提起訴訟，畢竟議會是市民的市議會，不應被暗黑勢力把持。

邱莉莉表示，主張「市民議會」是基於大台南幅員遼闊，未來將巡迴各區舉行市民會議，邀請市民及公民團體提供建言，貼近最基層心聲，以提升民主效能。

邱莉莉指出，「陽光行動」是將議會的問政、協商與進度公開，強化公費助理聘用符合法規、支持議會助理成立工會，並成立透明廉政專線，也將於網路公布市民陳情案件處理進度。

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邱莉莉表示，若擔任議長，將落實社區主義，由議員、專業團體與市民共同召開審議民主，擬定自治法規，由下而上強健民主體質，「草根立法」才能真正促成市民做主。

邱莉莉表示，自己是第一個提出具體政見的議長候選人，希望以透明陽光的正面競選方式，改革台南市議會，市民賦予民進黨議會最大黨的責任，自己就有義務承擔責任，讓議會回歸市民。（編輯：陳仁華）1111220