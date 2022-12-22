教保員上性平課 綠委籲教育部盡速做足整備工作

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（中央社記者王揚宇台北22日電）民進黨立委范雲等人今天說，幼兒園老師將於明年起，每2年應接受性平課程3小時以上，但教育部尚未整備相關師資及課程，呼籲教育部應盡速整備足夠師資及實質內涵，這樣對教保人員才有實質幫助。

立法院會5月31日三讀修正通過教保服務人員條例部分條文，明定教保服務機構新進用教保服務人員，應於任職前2年內，或任職後3個月內，接受基本救命術訓練8小時以上；任職後每2年應接受性別平等及勞動權益相關課程各3小時以上等。

對此，范雲今天邀集關注幼兒性平教育的民間團體、幼兒園承辦團體及家長團體，在立法院一同召開記者會，呼籲教育部對於強制規範的性平課程，應盡速整備足夠優質師資及實質內涵，這樣對教保人員才有實質幫助。

范雲說，過去常聽到家長抱怨，指幼兒園老師的性平概念不足，孩子去上學就是不斷在累積性別刻板印象，而且近幾年幼兒園也發生性騷擾事件，也常因為老師缺乏性平概念而處理不當。

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范雲指出，教保條例修法時，在多位立委共同要求下，增訂教保人員必須每2年接受3小時的性平必修課的規定，但這並不代表老師們就能學習到正確的性平知識。

范雲解釋，因為現行性別平等教育法施行對象，不包括幼兒園，因此幼兒需要的性平教育並沒有齊全的課綱、師資、教案及教材，呼籲教育部必須正視相關問題，為幼兒園準備正確且適齡的性平課程。（編輯：林興盟）1111222