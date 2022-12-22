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總統下週開國安高層會議 蘇貞昌指示部會提可行方案

2022/12/22 14:52
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（中央社記者賴于榛台北22日電）總統蔡英文下週將針對整體經濟情勢及國安議題舉行國安高層會議。行政院長蘇貞昌今天說，就總統交代的各項議題，已指示相關部會盤整對策及可運用的工具、資源，研提具體可行的方案措施。

行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌表示，蔡總統下週將陸續召開國安高層會議，就未來國際政治變遷局勢下，台灣整體經濟情勢國安議題進行討論。

蘇貞昌說，行政院上週已經宣布關鍵原物料減稅措施再延長，延長受疫情衝擊業者、店家衝擊的補助申請時間，另外也持續提供購買電動機車、住宅及商業部門設備的節能汰換補助方案，並核定明年健保費不漲價，以及因應央行升息抗通膨，宣布由政府全額吸收相關學貸等貸款利息。

蘇貞昌指出，昨天已召開行政院促進公共運輸使用方案會議，經濟部已聯合10大通路業者成立平價專區，今天行政院會也通過農保條例修法，由政府負擔提高的保費，增加民保障。

蘇貞昌表示，請各部會一起努力多方思考，持續降低通膨衝擊，加大疫後振興力道，減輕民眾負擔。（編輯：蘇志宗）1111222

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