蘇貞昌：疫情缺工缺料 公共工程執行率仍逾95%

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（中央社記者陳俊華台北22日電）行政院長蘇貞昌今天說，在疫情缺工缺料時，公共工程執行率卻都還在95%以上，這背後有多少辛苦、克服多少難關，是十幾年來最好成績；每個工作都要做到最好，才對得起人民的信賴。

蘇貞昌、公共工程委員會主任委員吳澤成、行政院發言人羅秉成下午出席「第22屆公共工程金質獎」頒獎典禮。

蘇貞昌致詞時表示，公共工程不只造橋鋪路、興建醫院、水利工程，跟人民生活息息相關，更關係國家建設、經濟發展，同時帶動就業機會。

蘇貞昌說，公共工程做得好，關係整個國家國力好、人民幸福，所以要好好鼓勵。這個獎頒給各機關代表，背後是經過多少努力，如同阿根廷足球隊贏得世界盃足球賽冠軍，是整個團隊努力、是多少歷史辛苦。

蘇貞昌指出，公共工程背後，可能是在隧道裡幾年不見天日，這些在第一線辛苦的工作人員，是把這個獎鍍金，每次公共工程完工時，他都會特別請主辦單位把最辛苦的人留下紀錄、讓工作人員上台分享，並給予公假、經費補貼帶家人一起參加。

蘇貞昌說，很希望國家能在每個細節工作中，都做到最好，才對得起人民的信賴；特別感謝工程會在疫情中，缺工缺料時，公共工程執行率卻都還在95%以上，這背後要多少辛苦、克服多少難關，是十幾年來最好成績。

蘇貞昌表示，希望所有得獎人將成功事蹟，作為其他工程的典範，讓後來者學習，也希望將來能為新的工程找到更好方法。

吳澤成說，全國在建公共工程每年約4萬餘件，本屆擇優推薦100件工程參選，最後有64件工程獲獎，只占全國在建公共工程的0.16%，相當於每1000件工程中，只有不到2件獲獎，極為難得。（編輯：林興盟）1111222