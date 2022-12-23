大通鋪變套房 陸軍考潭營區新建營舍落成

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）陸軍八軍團第43砲指部考潭營區配合興安專案，今天舉行新建營舍「忠誠樓」落成典禮，總統蔡英文親自南下主持。新營舍揮別大通鋪改以套房式設計，更配有健身房等設施。

陸軍第八集團指揮部今天上午舉行「興安專案砲兵第43指揮部考潭營區忠誠樓落成啟用典禮」，總統蔡英文在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人陪同下南下親臨主持，全體官兵與眷屬也共同參加，蔡總統也親自剪綵揭牌，隨後參觀雙語教學閱覽室、健康管理中心、健身房及官兵寢室等生活設施，最後在餐廳與大家一同點起耶誕樹祈願燈。

八軍團新聞稿指出，政府為提升官兵營區住用品質，配合募兵制政策，以吸引優秀青年投身軍旅，民國105年要求國防部啟動三軍規畫老舊營區改建計畫，106年1月軍事會談指導成立「興安專案」，運用營地釋出所得營改基金辦理新建工程。

八軍團表示，全軍「興安專案」共有103案計畫，本外島共62處營區，完工後可供5萬多名官兵居住，並成立「興安專案管制室」專責執行。配合營改基金，每年滾動檢討逐案啟動。

考潭營區原有兵舍老舊，且住用空間擁擠，105年納入「興安專案」核定建案，自106年到111年執行，108年規畫設計，總建造經費新台幣6億2000多萬元，109年1月9日開工，今年9月16日竣工，歷時近2年8月。

新建營舍屏除過去「大通鋪」的觀念，以套房式設計大幅提升方便性與舒適性，每人標準配備「一桌一床一櫃」；外觀造型則以標準化、模組化設計，兼顧簡約新穎以及現代感，呈現整體營區嶄新風貌。

營區工程包含住辦大樓、警衛會客室、聯合餐廳、裝備鋼棚、景觀綠化、水保滯洪池以及附屬設施（司令台、籃球場、自然生態池）。

新建大樓為口字型4層樓建築，結合官兵住宿士、辦公空間住辦空間。內部設有官兵寢室153間，區分單人、雙人、5人等不同型式寢室，每一間都有獨立衛浴；另外有閱覽室、健身房、健康管理中心、中山室、軍械室以及會議室等設施，滿足部隊日常所需。（編輯：黃世雅）1111223

陸軍八軍團第43砲指部考潭營區配合興安專案，今天舉行新建營舍「忠誠樓」落成典禮，新建營舍於民國109年1月9日開工，111年9月16日竣工。中央社記者洪學廣攝 111年12月23日

陸軍八軍團第43砲指部考潭營區配合興安專案，23日舉行新建營舍「忠誠樓」落成典禮，官兵於典禮開始前站在門口行禮歡迎長官。中央社記者洪學廣攝 111年12月23日