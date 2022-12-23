更多編輯台推薦新聞：
路透：字節跳動員工涉情蒐記者TikTok資料被開除
國際

路透：字節跳動員工涉情蒐記者TikTok資料被開除

水男孩奧運夢成真 2024巴黎奧運水上芭蕾可有男隊員
運動

水男孩奧運夢成真 2024巴黎奧運水上芭蕾可有男隊員

3匠師獲選新科人間國寶 徐明河剪黏泥塑修復古蹟列重要文化資產
文化

3匠師獲選新科人間國寶 徐明河剪黏泥塑修復古蹟列重要文化資產

台灣今年10大新聞 裴洛西訪台、九合一大選最受矚
生活

台灣今年10大新聞 裴洛西訪台、九合一大選最受矚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

大通鋪變套房 陸軍考潭營區新建營舍落成

2022/12/23 12:26（12/23 13:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
陸軍八軍團第43砲指部考潭營區配合興安專案，23日舉行新建營舍「忠誠樓」落成典禮，總統蔡英文（前排中）南下主持，並與官兵合影。中央社記者洪學廣攝 111年12月23日
陸軍八軍團第43砲指部考潭營區配合興安專案，23日舉行新建營舍「忠誠樓」落成典禮，總統蔡英文（前排中）南下主持，並與官兵合影。中央社記者洪學廣攝 111年12月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄23日電）陸軍八軍團第43砲指部考潭營區配合興安專案，今天舉行新建營舍「忠誠樓」落成典禮，總統蔡英文親自南下主持。新營舍揮別大通鋪改以套房式設計，更配有健身房等設施。

陸軍第八集團指揮部今天上午舉行「興安專案砲兵第43指揮部考潭營區忠誠樓落成啟用典禮」，總統蔡英文在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人陪同下南下親臨主持，全體官兵與眷屬也共同參加，蔡總統也親自剪綵揭牌，隨後參觀雙語教學閱覽室、健康管理中心、健身房及官兵寢室等生活設施，最後在餐廳與大家一同點起耶誕樹祈願燈。

八軍團新聞稿指出，政府為提升官兵營區住用品質，配合募兵制政策，以吸引優秀青年投身軍旅，民國105年要求國防部啟動三軍規畫老舊營區改建計畫，106年1月軍事會談指導成立「興安專案」，運用營地釋出所得營改基金辦理新建工程。

八軍團表示，全軍「興安專案」共有103案計畫，本外島共62處營區，完工後可供5萬多名官兵居住，並成立「興安專案管制室」專責執行。配合營改基金，每年滾動檢討逐案啟動。

考潭營區原有兵舍老舊，且住用空間擁擠，105年納入「興安專案」核定建案，自106年到111年執行，108年規畫設計，總建造經費新台幣6億2000多萬元，109年1月9日開工，今年9月16日竣工，歷時近2年8月。

新建營舍屏除過去「大通鋪」的觀念，以套房式設計大幅提升方便性與舒適性，每人標準配備「一桌一床一櫃」；外觀造型則以標準化、模組化設計，兼顧簡約新穎以及現代感，呈現整體營區嶄新風貌。

營區工程包含住辦大樓、警衛會客室、聯合餐廳、裝備鋼棚、景觀綠化、水保滯洪池以及附屬設施（司令台、籃球場、自然生態池）。

新建大樓為口字型4層樓建築，結合官兵住宿士、辦公空間住辦空間。內部設有官兵寢室153間，區分單人、雙人、5人等不同型式寢室，每一間都有獨立衛浴；另外有閱覽室、健身房、健康管理中心、中山室、軍械室以及會議室等設施，滿足部隊日常所需。（編輯：黃世雅）1111223

陸軍八軍團第43砲指部考潭營區配合興安專案，今天舉行新建營舍「忠誠樓」落成典禮，新建營舍於民國109年1月9日開工，111年9月16日竣工。中央社記者洪學廣攝 111年12月23日
陸軍八軍團第43砲指部考潭營區配合興安專案，今天舉行新建營舍「忠誠樓」落成典禮，新建營舍於民國109年1月9日開工，111年9月16日竣工。中央社記者洪學廣攝 111年12月23日
陸軍八軍團第43砲指部考潭營區配合興安專案，23日舉行新建營舍「忠誠樓」落成典禮，官兵於典禮開始前站在門口行禮歡迎長官。中央社記者洪學廣攝 111年12月23日
陸軍八軍團第43砲指部考潭營區配合興安專案，23日舉行新建營舍「忠誠樓」落成典禮，官兵於典禮開始前站在門口行禮歡迎長官。中央社記者洪學廣攝 111年12月23日
陸軍八軍團第43砲指部考潭營區配合興安專案，23日舉行新建營舍「忠誠樓」落成典禮，新建營舍屏除過去「大通鋪」的觀念，以套房式設計提升方便性與舒適性，每人標準配備「一桌一床一櫃」。中央社記者洪學廣攝 111年12月23日
陸軍八軍團第43砲指部考潭營區配合興安專案，23日舉行新建營舍「忠誠樓」落成典禮，新建營舍屏除過去「大通鋪」的觀念，以套房式設計提升方便性與舒適性，每人標準配備「一桌一床一櫃」。中央社記者洪學廣攝 111年12月23日
#蔡英文
#顧立雄
#興安專案
蔡英文
劉世芳等立委挺恢復兵役至一年 要求國防部提配套 總統下週開國安高層會議 蘇貞昌指示部會提可行方案
顧立雄
顧立雄：抖音有資安疑慮 按中國法律會蒐集個資 小三通議題 顧立雄：陸委會評估中、不會拖過春節
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族