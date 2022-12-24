林奕華接副市長立委不補選 王鴻薇：未聽聞雜音

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（中央社記者劉建邦台北24日電）立委林奕華接台北市副市長，明年2月上任，立委缺額不補選引議論。國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇今天說，林奕華是合適副市長人選，沒聽過傳雜音都持正面看法。

王鴻薇上午赴松山區草埔市場掃街，民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農也提前到場拜票，雙方陣營在市場擦身而過，並無互動。

王鴻薇進入市場掃街拜票前接受聯訪，被問及與吳怡農同場的看法時說，大家都在全力拉票，且剛去另一場校園校慶活動也有看到吳怡農，雙方都是抓緊最後時間拉票，她到市場掃街主要是拜託攤商及市民支持。

媒體詢問，台北市長當選人蔣萬安宣布立委林奕華接副市長，但因明年2月才上任，引發外界議論。王鴻薇指出，林奕華是非常優秀立委，有豐富行政經驗，且林奕華要接任副市長也有跟外界報告關於後續如何安排選民服務等。

媒體問及，林奕華延後副市長就任時間，避開立委補選是否引發黨內有雜音？王鴻薇表示，沒有聽過相關雜音，只聽過對林奕華接副市長都持正面看法。

王鴻薇被問及對手近期網路聲量較差的看法時說，會密切關注相關網路討論議題，但網路聲量是否能轉為選票，她會特別謹慎，將持續向選民請託拜票。

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至於被對手批評打負面選舉，王鴻薇表示，她參選立委補選後，如何打選戰，外界都很清楚，像她提出有關核二核三廠延役、松山機場遷建等政見，也讓網友熱烈討論，非常感謝。

媒體詢問，將卸任的台北市長柯文哲昨天在辦公室打包物品時提到，會針對警察局監視器覆議案在公文清楚闡明立場。王鴻薇今天對此回應，柯文哲將卸任，對於柯文哲的評價，留待全體市民評斷，至於覆議案，北市府當時提案時間很突然，提出後未跟市議會說明清楚，且當天在議會討論時，沒有一名議員認同覆議案，代表柯市府未跟議會說清楚。（編輯：李錫璋）1111224