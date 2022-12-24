侯友宜站台輔選 王鴻薇：全力衝刺、審慎樂觀

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國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇（前左）24日下午到民生社區活動中心出席民生社區發展協會聖誕活動，新北市長侯友宜（前右）也到場，為王鴻薇站台拜票。中央社記者裴禛攝 111年12月24日

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（中央社記者劉建邦台北24日電）新北市長侯友宜今天為國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇站台輔選。針對吳怡農競辦公布民調，王鴻薇說，民調會參考，目前就是全力衝刺，對自己選情審慎樂觀。

王鴻薇下午與侯友宜及國民黨立委費鴻泰、台北市議員徐巧芯、秦慧珠、戴錫欽等人出席在北市民生東路5段附近舉辦的民生社區發展協會耶誕活動。

王鴻薇等人在會前接受聯訪，媒體詢問侯友宜是否首次在北市立委補選期間替王鴻薇站台，侯友宜說，認識王鴻薇很久，因這次立委補選包含中山區，他曾在台北市服務很長時間，對台北很熟悉，所以過來幫忙。

侯友宜被問及是否有機會與王鴻薇掃街拜票時表示，身為王鴻薇的朋友，工作之餘可幫忙會全力以赴。

媒體詢問，是否會與鴻海創辦人郭台銘搭配選2024？侯友宜指出，郭台銘對國家做出很多經濟產業的貢獻，非常敬佩，只要能為國為民努力做事，都給於加油；他明天將就職新北市長，就職後會把握當下認真打拚，做好現階段工作。

至於王鴻薇提出核二核三廠延役政見是否有請益？侯友宜說，肯定關心公共議題的人，對新北市而言，就是好好把關核安，這是市長工作，他更關心的核廢料，中央應拿出方法處理，不要把核廢料放新北，這也是新北市民最大期待。

媒體詢問，王鴻薇及接任台北市副市長的立委林奕華遭質疑是落跑？侯友宜表示，這2人都是為國家及人民做事的好立委及議員，2人未來都在台北做事，而他在新北做事，雙北可合作，不管在哪種角色，好好做事，才是最重要。

另外，針對民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農競選辦公室發布的民調，王鴻薇對此指出，民調會參考，目前就是全力衝刺，爭取選民支持，對自己選情審慎樂觀。

關於核二核三廠延役政見是否跟侯友宜請益？王鴻薇說，這是跨及多領域議題，未來她若進入立法院，會向相關地方縣市首長請益。（編輯：李錫璋）1111224