國民黨總統人選 趙少康：若多人表態應辦初選

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中廣董事長、「戰鬥藍」發起人趙少康24日下午在台北舉辦「希望樹行動–戰鬥藍感恩茶會」，致詞時介紹「以民主之名的獨裁：民粹、兩極分化、後真相，戕害自由的21世紀『權力遊戲』」一書。中央社記者吳家昇攝 111年12月24日

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）外界關注國民黨2024人選，戰鬥藍發起人趙少康今天說，國民黨內如果有多人表態參選總統，就應該辦理初選，而初選時間應在明年3、4月舉行，並至少辦理6場辦論會，除了民調之外，黨員投票占比應至少30%。

趙少康今天下午舉辦戰鬥藍感恩茶會，邀請到明天即將就任台北市長的蔣萬安、基隆市長的謝國樑，以及多位戰鬥藍成員的立委、議員出席。

對於趙少康舉辦感恩茶會，外界聯想是否為參選2024總統大選暖身，趙少康受訪表示，這場活動一方面是要感謝選民讓藍軍在九合一選舉大勝，但這只是開始，他希望2024能政黨輪替，下架民進黨。

趙少康指出，2024大選不僅是藍綠對決，還是朝野對決，所有在野力量必須聯合在一起，下架民進黨，如果民進黨繼續執政，兩岸就會戰爭，台灣能源會不夠，台灣經濟會凋敝，台灣也沒有前途，所以今天「的確是暖身」，但也是九合一選後大家難得輕鬆聚在一起。

談到國民黨內2024人選，趙少康表示，黨內人才濟濟，但仍應經過民主程序，若多人表態參選，就應該舉辦初選；至於他自己是否參選到底，要看屆時有哪些人出來參選。

媒體追問，鴻海創辦人是否比較強，趙少康說，他不知道，還是需經過民主程序，郭台銘、新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫，都很優秀。

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談到初選，趙少康也說，國民黨總統初選不宜過晚舉辦，且最少應舉辦6場辯論會，六都每週各辦1場；他自己比較喜歡美式初選方式，透過初選過程讓選民知道參選人主張，而且應該在明年3、4月就開始，辦到6、7月差不多。

至於初選是否應採全民調，趙少康認為，可以討論商量，也許黨員投票、民調各占50%，或黨員投票、民調各占30%與70%；但黨員意見必須被重視，不然黨員為何支持黨，因此「黨員意見至少要占30%」。（編輯：林克倫）1111224