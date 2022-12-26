還稅於民獲支持 王鴻薇：吳怡農的攻擊不攻自破

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國民黨台北市第3選區立委補選人參選人王鴻薇（後右2）26日上午到松江路、民權東路口拜票，向街頭民眾致意，全力衝刺選情。中央社記者謝佳璋攝 111年12月26日

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇日前拋「還稅於民」政見，獲部分綠委支持。她今天表示，這代表競爭對手吳怡農之前攻擊是不攻自破。

王鴻薇上午到中山區松江路、民權東路口拜票，會後媒體聯訪詢問選前最後階段是否著重衝刺陸戰？

她表示，團隊一直都是陸、空戰兼具，最後衝刺階段陸戰會越來越重要，當然希望能夠握遍每個人的手，時間緊湊，陸戰會是最後衝刺的主力。

媒體追問，民進黨質疑王鴻薇先前批評吳怡農牽涉黑道問題，但昨天台北市議會議長、副議長選舉卻票投疑有黑幫背景的同黨議員葉林傳？她說，昨天議長和副議長選舉為記名投票，大家都可看到葉林傳除獲國民黨議員投票外，還有他黨議員也投票支持，若民進黨或吳怡農團隊一直誣指葉林傳是黑道，這是在侮辱許多議員們的智慧。

由於王鴻薇日前拋出還稅於民政見，媒體詢問如何看有民進黨立委支持？王鴻薇認為，提出確實可行且符合人民需要的政見是非常的重要，非常感謝財信傳媒董事長謝金河和許多綠委的支持，還稅於民早就該做了，不解為何蔡政府直到現在才能真的理解人民的需要，未來若進入立法院後，仍會持續提出、推動很多福國利民政策。

媒體又問，吳怡農說自己要多宣傳政見以突破同溫層，還有其支持者建議應找副總統賴清德站台，找回基本盤，相關看法為何？

王鴻薇表示，尊重吳怡農的競選政策，但他之前一直批評自己空洞、謾罵或口水，如今還稅於民也獲綠委支持時，當然就是吳怡農之前對王鴻薇的攻擊不攻自破；反之，吳怡農的政見迄今仍無法獲得民進黨政府或立委認同，恐怕連同溫層都還沒有突破。

針對兵役擬延長一事，立法院民進黨團擬將備查改為審查，讓朝野一起背書，媒體詢問如何看？王鴻薇表示，此事絕非民進黨立法院黨團所做決定，當然是整個蔡政府，認為這是充滿選舉算計，想讓大家一起背書、揹鍋，這是很不負責任的態度。

同時，這也是民進黨想要拖延2024總統大選的拖延戰術，因為兵役延長的實施日，是否會因審查制而被拖延，重要制度改變竟如此兒戲、算計，再次充分顯現民進黨政府、蔡英文政府眼裡只有選舉利益，而無真正人民利益。

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媒體問到，如何看傳國安局長陳明通深獲總統信任將持續留任？王鴻薇說，這就繼續成為整個蔡政府最大的笑話跟汙點，包含前新竹市長林智堅和前桃園市長鄭文燦都涉及論文抄襲且被台灣大學撤銷學位，陳明通身為其指導教授，竟還可持續安坐其位，國安局真的變成「不安局」。

王鴻薇認為，國安局長由總統任命，陳明通迄今還換不掉，除顯示蔡總統對他的信任外，也代表蔡總統的決策圈實在太小，充分突顯國安危機。（編輯：張銘坤）1111226