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傳與柯文哲大吵 蔡壁如：民眾黨最不缺謠言

2022/12/26 15:47
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（中央社記者郭建伸台北26日電）台灣民眾黨中評會主委林恕暉今天指出，前立委蔡壁如原布局參選黨主席，擴大下屆中央委員會勢力，近日黨內爆發人頭黨代表醜聞，主席柯文哲認定是蔡壁如所為，兩人甚至對質大吵一架。

對此，蔡壁如回覆中央社記者，僅表示「柯主席沒問我此事，我也不知道這件事，沒人問我。此黨最不缺的就是謠言」。

林恕暉日前在臉書吐露，民眾黨提名爭議的「4月風暴」，導致柯文哲、立委賴香伶與他三人心結難解，不當提名機制更種下地方選舉失敗種子。

林恕暉今天在臉書提到，蔡壁如原本布局參選黨主席，擴大下屆中央委員會勢力，她請各縣市蔡派支持者大量吸納黨員。

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林恕暉指出，近日黨代表選舉時，爆發「人頭黨代表候選人」醜聞，新北市5名黨代表候選人、高雄市7名黨代表候選人的政見欄位重複，明顯是複製貼上，同選區其他黨代表候選人，紛紛在黨內群組檢舉，醜聞才爆開，迫使中央黨部不得不調查。

林恕暉表示，中央黨部調查後，這件人頭黨員、人頭黨代表案，柯文哲認定是蔡壁如所為，日前兩人單獨對質時，互不相讓，兩人因此大吵一架；事後，柯文哲對身邊人大嘆：蔡壁如與他，空有三十年情誼，竟然做這種事。（編輯：蘇龍麒）1111226

#蔡壁如
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