正副議長選舉多人跑票 國民黨北市立委補選後處理

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（中央社記者王承中台北26日電）正副議長選舉跑票頻傳，國民黨文傳會副主委林家興今天表示，基隆、台南及花蓮等地方黨部將在27日召開考紀會處理違紀黨員。國民黨考紀會主委李貴敏指出，最快在明年1月9日後將召開中央考紀會討論。

全國縣市議會昨天舉行議員就職及正副議長選舉，國民黨在基隆市、台南市、高雄市、花蓮縣等地議會的正副議長選舉中，均發生有黨籍議員跑票。國民黨高雄市黨部今天召開考紀會一致決議，通過開除高雄市議員曾俊傑黨籍。

國民黨文傳會副主委林家興在接受媒體訪問時表示，有關本次正副議長選舉當中有少數黨員違紀的情況，今天除了高雄市黨部已經召開考紀會開除違紀黨員並送交中央核定外，花蓮、基隆、台南等地在27日都會陸續召開考紀會，照章處理違紀黨員，絕對捍衛黨紀與民主精神到底。

國民黨考紀會主委、立委李貴敏在接受中央社記者訪問時表示，針對此次正副議長選舉有議員跑票，標準流程是先由地方考紀會做出決議懲處，再送到中央考紀會；由於考紀會屬委員會制，而非主委制，假設地方沒有處理，中央考紀會則會進行詢問，無法直接由中央考紀會處理。

李貴敏指出，如果中央考紀會做成開除或撤銷黨籍處分，須送中常會通過，至於停權則不用送交中常會。目前中央考紀會最快在台北市立委補選後召開，也就是將在明年1月9日那週召開，她已請各委員把當週時間空出來。（編輯：林興盟）1111226