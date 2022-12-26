還原高市議長提名 陸淑美：不清黨讓忠貞黨員寒心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

代表國民黨參選高雄市議長失利的前副議長陸淑美26日晚間在臉書發文，還原國民黨議長提名過程，並貼出與前議長曾麗燕共同簽署的協議書照片。（陸淑美提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）代表國民黨參選高市議長失利的前副議長陸淑美今天在臉書發文痛批「2名曾姓議員」因私利害藍營將議長之位拱手讓人，還想把責任推給她，若不清黨，只會讓忠貞黨員寒心。

高雄市議會今年當選的第4屆議員中，只有曾俊傑、曾麗燕姓曾，中央社記者今天晚間致電2人均未接電話，也沒有回應。

陸淑美今天晚間在臉書發文表示，12月25日高雄市正副議長選舉，「2位曾姓議員」為牟私利，幾乎造成國民黨分裂，她為求黨籍同志日後能繼續團結，未有一句惡言。

陸淑美說，豈知2名曾姓議員卻透過特定媒體放話，試圖將國民黨在高雄市議長敗選責任推給她，想為自己身陷「背骨、叛黨、吃裡扒外」惡名脫身。對他們這種行為，只有「秀下限無底限」可以形容。

陸淑美說，競選公職，本來就是要公開主動積極。自國民黨開放議長提名登記以來，她就表明公開主動爭取，並參與高雄市黨部11月29日會議，2日內有19名國民黨議員以書面推薦陸淑美參選議長。

陸淑美還貼出與前議長曾麗燕共同簽署的協議書照片，指出12月16日在秘書長黃健庭見證下，她與曾麗燕共同簽署協議書，確認需取得推薦書作為競逐議長提名依據，12月19日她準時繳交推薦書。

陸淑美指出，她依黨內民主機制，正大光明取得代表國民黨參選議長的合法性，於是黨提名她參選議長。當時，她思考的是，得到國民黨29席議員支持，眾志成城，是她爭取無黨4席的重要基礎，才能為國民黨在高市議會拚得議長席次。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

但陸淑美說，曾麗燕當時不繳推薦書，推說是「不好意思」，如今由特定媒體放話說有4席無黨支持，「請問選前為何不說，而是選後放話？」只能說是無憑無據，也無意義。

陸淑美說，「成事不必在我，但必須有人出來成事」，身為國民黨員，她希望黨部能實事求是，勿因循苟且。身為高市議會的最大黨，因為2名曾姓議員的私利，議長之位拱手讓人，此時若無「黨紀」、若不「清黨」，只會讓忠貞國民黨員寒心。（編輯：郭諭儒）1111226