兵役將延長 王鴻薇：兵凶戰危時責任別推年輕役男

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）總統蔡英文今天將報告兵役延長案。國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇說，政府應清楚說明若延長役期要給予什麼訓練，台海兵凶戰危時別將責任推給年輕役男。

王鴻薇上午到中山區長春市場掃街拜票，媒體聯訪詢問如何看義務役延長方案。

她表示，此事討論這麼久，政府本就應趕快定案，蔡總統應對外充分說清楚，兵役延長後役男接受什麼訓練，不要讓他們覺得是在民進黨抗共保台、台海陷入緊張情勢的兵凶戰危下才延長兵役，讓役男們和其家人擔心受怕。

王鴻薇提到，她身為母親，更關心的是政府在台海兵凶戰危時，不要將責任推給年輕役男們。

媒體問到競爭對手吳怡農打出國防專業，但其形象照卻被生存玩家發現將瞄準鏡裝反，以及批王鴻薇支持疑有黑道背景的台北市議員葉林傳擔任副議長，是否影響選情。

王鴻薇表示，國防非常嚴肅，不是拍拍照、擺姿勢就可假裝自己是國防專家，吳怡農要回應是否作秀過頭。另外，葉林傳是經民主程序選出的，無前科，怎可一直誣指是黑道，奉勸吳怡農陣營不要用此事模糊焦點，也不要污辱選民和議員們的智慧。

此外，民進黨立委林俊憲質疑王鴻薇投入立委補選，台北市副市長人選也要找現任立委林奕華，質疑兩人落跑是在玩大風吹。

王鴻薇說，她已對外說明很多次，一定會擴大服務，且林奕華相當優秀，可以勝任副市長。（編輯：唐聲揚）1111227