趙少康稱政黨輪替改回役期 吳怡農：別操作政黨對立

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（中央社記者葉素萍台北28日電）中廣董事長趙少康指，未來國民黨執政，一定會把役期改回來。民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農今天指出，政治人物有責任向大眾說明目前面臨的國安威脅，現在應放下黨派競爭、團結一致對外，別再做政黨對立操作。

吳怡農上午由台北市議員洪健益陪同，赴龍城、新東市場拜票，有店家當場索取吳怡農簽名海報、貼在店內。現場採訪媒體眾多，洪健益笑稱，這是市長級規格。

吳怡農受訪表示，民進黨在台北市第3選區從沒贏過，3年前立委選舉差6個百分點，最終敗選，必須更努力，補選只剩11天，要接觸到將近30萬選民，相當困難，需要夥伴戰友當分身拜票。

吳怡農表示，不會有選前造勢大會，1月7日選前之夜特別找紙風車兒童劇團表演，希望讓大家看到選舉文化有更多可能性。是否規劃總統蔡英文、副總統賴清德站台，他說，同台輔選行程有確認會跟大家報告。

趙少康昨天表示，堅決反對延長兵役，未來國民黨執政，一定會把役期改回來。

吳怡農認為，過去20多年，不管國民黨或民進黨執政，中共解放軍沒有放棄以武力制台且不斷提升軍力，軍事威脅已波及印太區域安全穩定，許多民主國家都在做更好準備，以共同維護和平、保護生活方式。

吳怡農說，此時把國防當選舉議題操作相當可惜，特別是身為政治人物有義務、有責任向社會大眾說清楚，讓大家知道台灣現在面臨的國安威脅，此時應放下黨派競爭、團結一致對外，不要再做政黨對立操作。

他說，昨天政府公布的兵役改革配套措施是好的方向，接下來，社會大眾期待看到役男每週在軍中會做什麼，相信國防部會一一向外界說明。

總統蔡英文指賴清德是適當的總統接班人選，媒體詢問，民進黨內賴清德定於一尊是否有助立委補選選情。

吳怡農說，這是立委選舉，大家關心國家安全、提升競爭力的議題，這也是他的訴求與承諾，未來進入立院一定會將國家安全、台灣競爭力等作為問政主軸。

另外，國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇點名民進黨沒有為論文案道歉。吳怡農說，支持且尊重學術專業，每個當事人有申訴、上訴的權益，民進黨過去幾週持續檢討，選民必須看到民進黨的真誠、認真，才會再次信任支持。（編輯：謝佳珍）1111228

民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農（中）28日上午赴龍城、新東市場拜票，他受訪表示，不會有選前造勢大會，1月7日選前之夜特別找紙風車兒童劇團表演，希望讓大家看到選舉文化有更多可能性。中央社記者王飛華攝 111年12月28日

民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農（前右），28日在撫遠街傳統市場掃街拜票，爭取支持。圖為吳怡農向民眾比讚致意。中央社記者王飛華攝 111年12月28日