沒有撞名新故鄉 柯文哲籌組台灣眾望關懷基金會

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（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲傳以「新故鄉」名稱籌組基金會，若成真，將與新故鄉文教基金會相似。對此，柯文哲辦公室今天澄清表示，名稱為「臺北市台灣眾望關懷基金會」。

媒體報導，柯文哲將籌組基金會，成為參選2024年總統大選人才庫之一，傳出基金會取名為「新故鄉」。若成真，此名稱將與位於南投縣埔里鎮的財團法人新故鄉文教基金會高度相似，因此，新故鄉文教基金會董事長廖嘉展昨晚呼籲勿用「新故鄉」名稱成立基金會。

廖嘉展透過個人臉書（Facebook）公開表示，新故鄉文教基金會長期關注和參與台灣社區營造與地方文化及永續發展，深受各界肯定，但民眾黨為政治團體，與基金會的文教性質不同，為避免混淆與不必要誤會，呼籲民眾黨放棄使用「新故鄉」之名，以免雙方困擾。

這篇臉書貼文今天刪除，廖嘉展接受中央社記者訪問表示，昨天看見媒體報導柯文哲籌組的基金會傳出取名「新故鄉」，因此才趕緊發文呼籲，今天上午接獲籌備基金會相關人士告知，不是命名為新故鄉。

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柯文哲辦公室今天透過聲明回應詢問表示，外界關心柯文哲相關基金會，正確名稱為「財團法人臺北市台灣眾望關懷基金會」，基金會以社福暨弱勢關懷為宗旨，部分媒體指稱為「新故鄉」基金會，是錯誤報導。

柯文哲辦公室表示，另有「台灣新故鄉智庫協會」，是由一群認同柯文哲理念的學者成立，將提供國政相關建言，兩者成員不同、目的不同，但為台灣貢獻的心意一致。（編輯：謝雅竹）1111228