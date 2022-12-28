黨團協商前瞻4期特別預算 立院30日拚三讀

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（中央社記者范正祥台北28日電）立法院長游錫堃今天召集黨團協商，研商前瞻計畫第4期特別預算案，處理立委和各黨團所提多件提案，過程順利，氣氛和諧；立法院可望於12月30日院會完成前瞻計畫第4期特別預算三讀程序。

游錫堃於協商完成後宣布決定事項，30日院會進行處理時，非保留部分，宣讀後均予以通過，保留部分均暫保留；保留部分進行處理前，由各黨團推派代表各1人發言，發言順序依時代力量、台灣民眾黨、國民黨、民進黨等黨團順序進行，每人發言時間3分鐘，發言完畢後，各案均不再發言，即依保留案號依序表決。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議於21日審查歲出規模為新台幣2102億元的「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案（民國112年度至113年度）」，初步合計通過減列2億9650萬元，後續提報院會討論，院會討論前須交由黨團協商。

游錫堃今天下午召集黨團協商，研商前瞻計畫第4期特別預算案，處理由立法院財政委員會所彙整的立委和黨團正式所提合計172件提案，另於協商現場也一併處理臨時新增多件訴求類似的提案；歷經2小時協商，除了再減列合計約3300萬元，也通過台灣民眾黨團提案，前瞻計畫各業務費「通案刪減1%」。

今天黨團協商之後，還剩下8案未獲共識，均為在野黨立委和黨團所提，如果無法在30日院會進行處理前溝通化解歧見，最後只能在院會依保留案號依序表決。

黨團協商未獲共識的保留案，其中包括台灣民眾黨立法院黨團所提，為減少前瞻基礎建設計畫特別預算舉債數，主張增列歲入移用以前年度歲計賸餘1000億元。

保留提案中，也有國民黨立委李貴敏等人所提，要求增加移用以前年度歲計賸餘300億元支應前瞻計畫第4期特別預算案所需財源，以減少債務舉借數額。（編輯：林興盟）1111228